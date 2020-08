Leclerc vreest dat Ferrari ‘gaat lijden’ op rechte stukken Spa

De Italiaanse renstal heeft het bijzonder moeilijk sinds een technische richtlijn er vorig jaar voor zorgde dat de krachtbron aan vermogen moest inboeten. Ferrari staat daardoor nu op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Leclerc stond tweemaal op het podium tijdens de races op de Red Bull Ring en in Silverstone. Vorig jaar pakte Leclerc zijn eerste overwinning nog tijdens de Grand Prix van België, maar verwacht dat hij zich dit weekend niet kan mengen in de strijd om de zege. “We kunnen niet verwachten dat we vorig jaar gaan evenaren, het wordt een stuk moeilijker”, aldus Leclerc. “We weten sinds het begin van het seizoen dat het een stuk moeilijker is voor ons. Het is vooraf moeilijk te zeggen waar we staan, maar ik zal weer voluit pushen om zover mogelijk te komen. Dit circuit is geweldig, ik hoop dat we iets kunnen laten zien.”

Ferrari reed op Silverstone met een radicale aerodynamische afstelling om iets van de achterstand op de rechte stukken goed te maken. Men reed met flink wat minder downforce. Leclerc verklaarde dat het team niet hetzelfde kan doen op Spa. “Er zijn niet echt zaken die we kunnen proberen, dit is al een circuit waar we met weinig downforce rijden. Het is voor iedereen hetzelfde, maar in de eerste en derde sector zullen wij iets meer lijden. De tweede sector is nog steeds heel belangrijk voor een goede rondetijd. Hopelijk kunnen we daar wat tijd goedmaken.”

Leclerc viel in Spanje uit met elektronische problemen, Ferrari heeft de oorzaak daarvoor inmiddels gevonden. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel eindigde op de zevende plaats: “We gaan natuurlijk voor meer, maar het is lastig voor ons”, aldus Vettel. “Zodra je in het middenveld zit kan er van alles gebeuren. Je kunt vijfde worden, maar ook twaalfde of dertiende. Het hangt van de race af.”

Met medewerking van Luke Smith