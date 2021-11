Chadwick na prolongeren W Series-titel: “Formule 1 dichterbij dan ooit”

De Formule 1 is al decennialang een aangelegenheid voor enkel mannelijke coureurs, maar met initiatieven als de W Series moet daar in de toekomst verandering in komen. Jamie Chadwick werd in 2019 de allereerste kampioene in de raceklasse voor vrouwen en sloot onlangs op het Circuit of the Americas in Austin ook het tweede seizoen af als kampioen. De 23-jarige rekende met twee overwinningen in Texas af met concurrente Alice Powell.

Chadwick combineerde haar tweede seizoen in de W Series met een debuutjaar in de Extreme E, de nieuwe raceklasse voor elektrische SUV’s. Toch mikt de Britse vooral op een toekomst op het asfalt. Zo is ze al sinds 2019 als ontwikkelingscoureur verbonden aan het Formule 1-team van Williams en blijft een racezitje in de koningsklasse van de autosport ook voor de komende jaren het hoofddoel.

“Het voelt absoluut dichterbij dan ooit, dat is geweldig”, vertelt Chadwick in gesprek met Sky Sports News over haar Formule 1-droom. “Tegelijkertijd voelt het echter ook alsof ik nog een hoop moet bereiken. Het voelt dus dichterbij, maar er is nog steeds een lange weg te gaan. We moeten ons gewoon blijven focussen op het presteren en ik moet zo goed mogelijk mijn werk blijven doen. Ik voel echter dat er steeds meer mogelijkheden op mijn pad komen en dat de deuren zich langzaam openen. Zo lang ik dus goede prestaties blijf leveren, hoop ik dat de kansen zich ook blijven aandienen.”

Formule 2 of Formule 3 'logische vervolgstap'

Na twee succesvolle seizoenen in de W Series mikt Chadwick nu op een vervolg in de Formule 3 of de Formule 2, de twee klassen direct onder de Formule 1: “Ik heb er nog niet heel erg veel over nagedacht, maar ik denk dat we realistisch gezien proberen om in een opstapklasse onder de Formule 1 terecht te komen. Iets als de Formule 2 of de Formule 3 is denk ik de logische vervolgstap. Of dat volgend jaar gaat gebeuren of het jaar erop, dat moeten we nog zien. Maar ik hoop dat we de W Series als een springplank kunnen gebruiken, dat het me net die kans geeft om ertussenuit te springen en uiteindelijk in de komende drie jaar te mikken op de Formule 1.”

Met haar twee opeenvolgende titels in de W Series heeft Chadwick nu in ieder geval de vereiste 25 punten op haar superlicentie bij elkaar gesprokkeld om deel te mogen nemen aan een officiële Formule 1-vrije training tijdens een Grand Prix-weekend. Daarmee zou ze in de voetsporen treden van Susie Wolff, die in 2015 in dienst van Williams de laatste vrouwelijke coureur was die deelnam aan een officiële F1-sessie. De laatste vrouw die daadwerkelijk racete in de Formule 1 was Lella Lombardi in 1976.

“Het is een geweldige stap vooruit die me in de positie brengt om uiteindelijk te mikken op de Formule 1”, vervolgt Chadwick. “Er is nog altijd een lange weg te gaan, maar ik heb nu wel al een significant aantal punten verzameld. Ik heb een goede relatie met Williams en ik ben al een tijdje ontwikkelingsrijder bij het team, dus ik hoop dat dat op den duur zal leiden tot een vrije training.”