Chadwick opnieuw W Series-kampioene na dominante zege op COTA

Zaterdag deed Jamie Chadwick op het Circuit of the Americas al goede zaken in de strijd om de W Series-titel. Voorafgaand aan het weekend stond ze op gelijke hoogte met Alice Powell, maar in de openingsrace sloeg de kampioene van 2019 een gat van tien punten door te winnen. Powell kwam in de race als derde over de finish en beperkte daarmee de schade, nadat ze de race vanaf P10 moest aanvangen. Chadwick begon zodoende met tien punten voorsprong aan de laatste race van het jaar, die ze ook nog van pole-position mocht beginnen.

Zonder Marta Garcia, die de slotrace vanwege ziekte moest laten schieten, en de geblesseerde Abbie Eaton begonnen zestien rijders aan de seizoensfinale. Chadwick kwam geweldig weg vanaf de eerste startpositie en sloeg voor de eerste bocht al een gat van bijna een seconde richting Abbi Pulling. Daarachter sloot Beitske Visser aan op de derde plek, voor Emma Kimilainen en de matig gestarte Sarah Moore. Vanaf de achtste startpositie wist Powell slechts één positie te winnen.

De start bleek voor Chadwick de opmaat naar een dominant optreden, waarbij het gat richting landgenote Pulling gaandeweg steeds groter werd. Visser moest na de start vrijwel direct in de spiegels kijken, want Kimilainen en Moore maakten een iets betere indruk dan de Nederlandse. Na een paar ronden slaagde de Finse er inderdaad in om de derde plek over te nemen van Visser, die halverwege de race ook Moore aan haar voorbij zag komen.

Dat gebeurde echter ver achter Chadwick, die na ruim dertig minuten racen als winnares werd afgevlagd en daarmee prolongatie van de W Series-titel veiligstelde. Op vijf tellen werd Pulling tweede, voor Kimilainen en Moore. Visser hield vervolgens stand op de vijfde positie, terwijl Powell pas in de slotfase voorbij Belen Garcia kwam en zodoende als zesde werd afgevlagd. Daarmee stelde zij wel de tweede plek in het kampioenschap veilig. Garcia werd uiteindelijk achtste, terwijl de laatste punten werden verdeeld door Nerea Martí, Ayla Agren en Caitlin Wood.

Chadwick beëindigt het seizoen met vier zeges en 159 punten in het kampioenschap, op 27 punten gevolgd door Powell. Kimilainen legt beslag op de derde positie in de titelstrijd met 108 punten. Visser besluit het W Series-seizoen met een achtste plek in de titelstrijd met 38 punten.

Uitslag W Series Austin - Race 2

