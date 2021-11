Vettel: Red Bull moet geen teamorders uitdelen aan Perez

Red Bull Racing is de torenhoge favoriet voor de zege in de Grand Prix van Mexico van aankomend weekend. De wagens van ontwerper Adrian Newey presteren al jaren ijzersterk op het hooggelegen Autodromo Hermanos Rodriguez, terwijl concurrent Mercedes er juist meer moeite heeft. Voor thuisrijder Sergio Perez is dit misschien wel dé kans om zijn thuisrace te winnen. Red Bull Racing heeft met Max Verstappen echter ook de WK-leider in dienst, die hoopt in Mexico zijn voorsprong op rivaal Lewis Hamilton verder uit te bouwen. Dit kan uitmonden in een scenario waar Perez in de slotfase teamorders krijgt en plaats moet maken voor de Nederlander.

Volgens Sebastian Vettel, viervoudig wereldkampioen met Red Bull Racing, zou zo’n teamorder logisch zijn. Toch hoopt hij dat het niet zo ver gaat komen: “Ik ben geen fan van teamorders”, zegt de Aston Martin-coureur duidelijk. “Er zijn twee verschillende soorten teamorders: de teamorder dat je plaatsmaakt en die plek later in dezelfde race terugkrijgt, als je bijvoorbeeld op verschillende strategieën zit. En je hebt de overduidelijke teamorder waarbij de een zichtbaar plaats moet maken zodat de ander meer punten kan scoren. Ook al is de situatie misschien heel simpel uit te leggen, ik denk desondanks dat het slecht is. Ik ben voorstander van geen teamorders, nooit. Gewoon omdat niemand het leuk vindt.”

De Duitser vervolgt: “Mocht Checo aan de leiding rijden, dan moet hij daar blijven. Ik zie het wel gebeuren dat hij Max voorbij moet laten. Valtteri [Bottas] heeft ook in die positie gezeten en dat is niet leuk.”

Teamorders nog niet besproken bij Red Bull

Perez is zich bewust van de mogelijke situatie, maar wil daar nu nog geen aandacht aan besteden: “Ik denk dat we eerst maar eens moeten zien waar we zaterdag staan en of het de moeite waard is om dat gesprek te voeren. Op dit moment is er geen enkele garantie dat we ons zondag in die positie zullen bevinden. Het zou een luxeprobleem zijn voor het team, maar op dit moment hebben we er nog niet over gesproken.”

