Jamie Chadwick kwam in 2019 bij het opleidingstraject van Williams. Haar werkzaamheden voor het Formule 1-team combineerde ze de afgelopen jaren met verplichtingen in onder meer de W Series en diverse andere kampioenschappen. De nu 24-jarige Chadwick had met name succes in de vrouwelijke klasse. Ze won maar liefst driemaal het kampioenschap. "Het is fantastisch dat ik mijn relatie met Williams kan voortzetten. Ze steunen mij al sinds 2019", vertelt Chadwick enthousiast. "Het is voor mij ontzettend belangrijk om me meer en meer in het team te vestigen en de Formule 1-droom levend te houden. Ik kijk uit naar wat we samen kunnen bereiken."

Williams verlengt niet zonder reden het contract van de dame uit het Britse Bath. De renstal uit Grove is bijzonder blij met de werkzaamheden die Chadwick uitvoert. "We vinden het ontzettend mooi dat Jamie onderdeel blijft van onze opleiding bij Williams", zegt Sven Smeets, sportief directeur bij het Britse raceteam. "Ze is een ontzettend getalenteerde coureur en een belangrijk rolmodel voor de volgende generatie dames in de autosport. We kijken ernaar uit om haar ook in 2023 te ondersteunen, terwijl ze aan haar volgende uitdaging begint in de Indy NXT."

In 2023 laat Chadwick de W Series achter zich en vervolgt ze haar loopbaan in de Verenigde Staten. In de Indy NXT Series, de opstapklasse van de IndyCar Series, heeft ze een stoeltje weten te bemachtigen bij Andretti. Toch hoopt ze komend raceseizoen ook in de Formule 1 een kans te krijgen door bijvoorbeeld een vrije training af te werken. “Ik wil dat dit mijn doel is. Het is nog steeds een grote stap om in een Formule 1-auto te rijden, helemaal vergeleken met waar ik stond in de W Series. Maar ik hoop dat de stap een stuk kleiner is doordat ik betrokken ben in een kampioenschap als de Indy NXT en dat die kansen gaan komen", zei Chadwick daar eerder over.

Naast Chadwick zijn ook Roy Nissany, Zak O'Sullivan, Oliver Gray en Franco Colapinto onderdeel van het opleidingstraject van Williams. Logan Sargeant heeft de academie inmiddels verlaten en debuteert komend seizoen als Formule 1-coureur bij de renstal uit Grove.