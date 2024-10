Chadwick wil strijd om IndyCar-zitje aangaan na eerste test

Williams Academy-coureur Jamie Chadwick heeft in september haar eerste meters achter het stuur van een IndyCar-auto gereden. De Britse mocht op Barber 87 rondjes rijden in een wagen van Andretti Global en had te kampen met lastige weersomstandigheden op het circuit in Alabama. De mist hing lange tijd boven het parcours, maar desondanks was de rijdster in gesprek met Motorsport.com positief over haar kennismaking met de Amerikaanse raceklasse.

"Persoonlijk vond ik dat het best goed ging", begint Chadwick. "Het enige wat ik een beetje jammer vond, is dat het sturen zwaarder was dan gedacht. Ik had daar wel al een beetje rekening mee gehouden, want je eerste test op Barber is op dat gebied een worstcasescenario. Tegelijkertijd is het wel positief om te weten waar ik aan moet werken. Op het gebied van omgaan met het team, me comfortabel laten voelen in de auto en iets meer over IndyCar leren, was het een hele goede dag."

De 26-jarige vrouw uit Bath heeft aardig onderschat hoe zwaar het zou zijn, zo geeft ze zelf toe. "Ik had daar al op geanticipeerd, maar het was zwaarder dan ik had verwacht. Ik had me natuurlijk zo goed als ik kon voorbereid, maar nu weet ik pas wat er echt nodig is. Ik moet aan het werk om op dat niveau te komen", vervolgt Chadwick. "Je moet alles tegelijk aanpakken. Het gaat er nu absoluut om zo sterk mogelijk te worden."

Opmaat naar IndyCar-zitje

Voor Chadwick smaakt de test naar meer. De coureur heeft nu twee seizoenen in de opstapklasse Indy NXT achter de rug en maakt er geen geheim van dat ze graag de volgende stap wil zetten. "Ik heb hier al zoveel tijd in gestoken. Ik ben al twee jaar met Andretti onderweg en ik wil graag bij het team blijven", stelt zij. Het probleem is echter dat Andretti de zitjes volgend jaar al bezet zijn. Colton Herta, Kyle Kirkwood en Marcus Ericsson zijn vastgelegd. "Andretti is verantwoordelijk voor een groot deel van onze ontwikkeling. Maar ze hebben maar drie stoeltjes en al drie coureurs. Realistisch gezien kan het twee kanten op of we iets kunnen laten werken. IndyCar is absoluut mijn doel en ik wil daar graag naartoe. Wanneer dat gaat gebeuren en hoe dat eruit ziet, dat weten we nog niet. Het blijft wel mijn doel en - zeker na de tests - is het mijn focus om daar naartoe te gaan."