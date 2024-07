Andretti geeft Jamie Chadwick eerste test in IndyCar

De 26-jarige Chadwick gaat op 30 september op Barber Motorsports Park de IndyCar van Andretti aan de tand voelen. “Ik ben ongelofelijk blij dat ik later dit jaar voor het eerst een IndyCar ga testen”, zegt Chadwick, die ook deel uitmaakt van het Williams F1 Team. “Ik wil het team enorm bedanken voor deze kans. Ik ga hem met beide handen grijpen. De NTT IndyCar Series blijft mijn doel, dus ik kan niet wachten om zo veel mogelijk te leren op een van de meest veeleisende circuits van de kalender.”

Chadwick verhuisde in 2023 als drievoudig W Series-kampioen naar de Verenigde Staten. Daar stapte ze bij Andretti in voor het Indy NXT-programma, de opstapklasse richting de IndyCar Series. Ze werd de eerste vrouwelijke rijder die fulltime in de klasse actief is. In haar debuutjaar scoorde ze vijf top-tien klasseringen. Dit jaar maakte ze een grote stap. In mei stond ze op het podium op de road course van Indianapolis, en een maand later won ze op Road America. Momenteel staat ze op de vijfde plaats in het kampioenschap.

“Het is een genot om Jamie te zien groeien als coureur in ons Indy NXT-programma”, aldus Michael Andretti, CEO en voorzitter van Andretti Global. “Het werk dat ze in de wintermaanden na haar debuutseizoen heeft verzet is duidelijk zichtbaar. We zijn onder de indruk van de progressie die ze heeft geboekt. Het startveld is dit jaar zeer competitief. Wat Jamie neerzet, is het bewijs van haar vaardigheden en potentie.”