Een van de grootste veranderingen voor de 2023-editie van de Grand Prix van Miami, is de locatie van de Formule 1-paddock. Afgelopen jaar stonden de hospitalities van de F1-teams buiten het Hard Rock Stadium, maar komend jaar bevinden de gebouwen zich op het sportveld en dus in het stadion. Het is voor F1-fans de uitgelezen kans om op een bijzondere manier hun helden te spotten. Er komen tickets beschikbaar om vanaf de tribunes naar de gebeurtenissen in de paddock te kijken. Daarnaast komt er een gloednieuwe Paddock Club met drie verdiepingen met een ruimte van 190.000 vierkante meter.

F1-ontwerper Hermann Tilke opgetrommeld

Afgelopen seizoen reed F1 voor het eerst op het Miami International Autodrome. Hoewel de Grand Prix een spektakel werd, klaagden diverse coureurs het hele weekend over het gebrek aan grip buiten de ideale lijn. Hierdoor werd inhalen nagenoeg onmogelijk. Red Bull Racing-coureur Sergio Perez noemde de asfaltlaag een grap. Reden genoeg voor de organisatie om F1-architect Hermann Tilke te benaderen. Het bedrijf van de Duitser zal het circuit van nieuw asfalt voorzien. Tom Garfinkel, managing partner van de Miami GP, verwacht dat een vers laagje de inhaalmogelijkheden vergroot. Vorig jaar stond de teller na 57 ronden op 45 inhaalacties. "We hadden ook door kunnen gaan met het circuit van vorig jaar", zegt Garfinkel. "Ons doel was om een geweldige race met veel inhaalacties te creëren. Zij aan zij. Het circuit van vorig jaar had op sommige stukken slechts één racelijn om op in te halen, daar waren we niet blij mee. We investeren daarom in nieuw asfalt, dit in een poging het racen te verbeteren. Volgens de teams en coureurs was het goed genoeg, maar wij willen dat het zo goed mogelijk wordt."

Na de eerste editie ontstond er discussie over de lay-out van de baan, met name over de chicane waar Esteban Ocon in de derde vrije training hard crashte. Toch is besloten de zaken voorlopig ongewijzigd te laten. Garfinkel vertelt dat de feedback van coureurs en teams wisselend was, waardoor men het onnodig vond om het een en ander te veranderen. "De chicane is vanwege veiligheid zo ontwikkeld", vervolgt hij tegenover Motorsport.com. "We hebben gesproken met teambazen, coureurs, F1 en de FIA. De meningen over de chicane liepen uiteen. Sommige rijders vonden het niks, andere coureurs vonden het prima. Het ging alle kanten op. Nadat we dit bespraken met F1, de FIA en Tilke, besloten we voorlopig geen wijzigingen door te voeren. We hebben overwogen het wat af te vlakken, maar voor nu blijft het ongewijzigd." Wel worden uitloopstroken ingekort om de horeca dichter op de baan te krijgen. "Maar de lay-out blijft verder gelijk", besluit Garfinkel.

Alle veranderingen voor de Grand Prix van Miami:

Miami GP nieuwe Paddock Club rendering 1 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP nieuwe Paddock Club rendering 2 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP nieuwe Paddock Club rendering 3 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP nieuwe Paddock Club rendering 4 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP Team Dorp 5 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP Team Dorp 6 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP Team Dorp 7 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP Team Dorp 8 / 9 Foto door: Miami GP Miami GP Team Dorp 9 / 9 Foto door: Miami GP