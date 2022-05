Bij het uitkomen van de dertiende bocht verloor Esteban Ocon controle over de achterkant. Hierdoor schoof de Alpine-coureur hard de betonnen muur in. Via de radio meldde Ocon ongedeerd te zijn, al begon het waarschuwingslampje door de impact wel te branden. Dit betekende dat hij gecheckt moest worden in het medisch centrum, maar daar vonden de artsen gelukkig niets. Echter zat er door de klap een scheur in het chassis en dus kon hij niet deelnemen aan de kwalificatie. Hij zal de race van achteren aanvangen. Ferrari-coureur Carlos Sainz maakte een dag eerder eenzelfde soort crash mee.

Ocon laat weten dat de Spaanse coureur dit onderwerp ter sprake bracht tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond. Sainz had aan de racedirecteur gevraagd waarom er geen Tecpro-barrier stond: "En om eerlijk te zijn vind ik dat ook onacceptabel. De impact was 51G, maar dat had niet zo hoeven zijn", zegt Ocon. "We hebben allemaal gehoord dat Carlos het aangaf bij de racedirecteur, alleen is er vervolgens niets mee gedaan. Carlos zei dat de impact veel groter was dan die had moeten zijn. Ik vond het ook een enorme knal. Dit is waarschijnlijk de zwaarste crash uit mijn carrière. Carlos had er flink last van en dat geldt ook voor mij. De FIA moet meer doen om onze veiligheid te waarborgen. Het belangrijkste is wel dat ik kan racen." De knieën van Ocon kregen een flinke opdonder bij de crash.

Het kapotte chassis had volgens de Franse coureur prima voorkomen kunnen worden met de aanwezigheid van een Tecpro-barrier. "Wanneer een coureur van het kaliber van Carlos zoiets al zegt, dan moet het serieus in overweging worden genomen en eventueel aangepast", gaat Ocon verder. De Alpine-coureur wil niet in details treden over de uitleg van racedirecteur Niels Wittich over het ontbreken van de Tecpro-barrier, maar Ocon denkt dat dergelijke zaken beter bekeken gaan worden.

Na afloop van de kwalificatie laat Sainz weten de gedachten van Ocon te delen. Volgens de Spanjaard hoefde de impact niet zo groot te zijn. "Sorry dat ik zoveel commentaar heb, maar ik vertelde de FIA eerder al dat een crash in die versnelling niet zo pijnlijk zou moeten voelen. Ik heb nu last van mijn nek", aldus Sainz tegen Sky Sports. "Ik heb aangegeven dat er een Tecpro-barrier geplaatst moest worden, want de muur is daar keihard. Ik weet zeker dat Esteban het ook heeft gevoeld. Dit zijn van die dingen die ik nooit ga begrijpen."