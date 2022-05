Sainz crasht in tweede training Miami: Auto verrast me nog steeds

De Spaanse coureur crashte vrijdag hard in de betonnen muur tijdens de tweede vrije training. Juist op dit moment is een vlekkeloos weekend meer dan welkom voor Carlos Sainz. De Ferrari-rijder kende ook in Australië en Imola geen vlekkeloze weekends. Op beide circuits viel hij na een aantal rondjes al uit en zag daarmee een eventueel goed resultaat in rook opgaan. "Ik ben de eerste die baalt van de laatste twee crashes en ik ben de eerste die de zaak analyseert en er conclusies uit probeert te trekken. Vorig jaar zat ik in een soortgelijk scenario, daarna reed ik mijn beste reeks races in de F1. Ik weet hoe ik hier ga uitkomen", vertelt Sainz balend. "Ik moet de auto nog steeds beter leren begrijpen. Ik ga niet liegen: de auto verrast me nog steeds. Er gebeuren nog steeds dingen die ik niet onder controle heb en me blijven verrassen. Zodra ik deze te boven kom, kan ik snel zijn in elke ronde. Dat heb ik hier al wel een aantal keer laten zien."

Sainz stelt dat de getoonde snelheid voor de crash het enige positieve puntje van de dag was. "Het tempo is er en ik ben nog steeds snel. Uiteraard is de teleurstelling groot. Het is niet de manier waarop je een weekend wil aftrappen. Ik heb de monteurs flink veel werk bezorgd", gaat hij verder. "Ik heb de muur op de slechtste plek geraakt. Er waren geen Tecpro-barriers, ik knalde rechtstreeks de betonnen muur in. Met die snelheid was dat een flinke klap. Ik heb de vrijdagavond lastiger gemaakt." Volgens de Ferrari-coureur is de hitte in Miami een van de oorzaken van zijn crash. "Die maakt het leven van de banden niet gemakkelijker. Ik had een klein momentje in de bocht daarvoor, de banden achter raakten oververhit en ik verloor de achterkant. Tijdens de race gaat dit wel tricky worden. Er kan veel gebeuren, maar de auto lijkt hier wel goed te werken."

Voor de vrije trainingen stelde Motorsport.com Sainz de vraag hoe belangrijk een vlekkeloos weekend zou gaan worden in Miami. De Spanjaard haalde zijn favoriete voetbalclub Real Madrid als voorbeeld aan. De Spaanse club maakte een heroïsche comeback tegen Manchester City en stelde op die manier een plaats in de Champions League-finale veilig. "Ik denk dat een vlekkeloos weekend hier het allerbelangrijkste is", liet hij toen weten. "Qua tempo was ik in de laatste twee Grands Prix sneller dan in de eerste twee. De resultaten waren alleen een stuk slechter. In Imola ging het niet van harte en kon ik er weinig aan doen. Maar er zijn nog negentien races te gaan. En zoals Real Madrid liet zien kan alles in een paar minuten omdraaien. Ik ben nog steeds positief. Ik heb gewoon een foutloos weekend nodig."