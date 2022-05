Ocon mist kwalificatie GP van Miami na crash in VT3

De laatste oefensessie op het Miami International Autodrome was bijna een kwartier onderweg toen Esteban Ocon de controle over zijn auto verloor bij de veertiende bocht en na een halve spin zijwaarts tegen de baanafzetting botste om vervolgens nog enkele meters door te glijden. De Alpine liep hierbij forse schade op.

Na afloop van de training werd duidelijk dat het chassis gescheurd is en dus vervangen moet worden. Een behoorlijke klus die Alpine niet voor de start van de kwalificatie geklaard zal hebben. Ocon moet dus verstek laten gaan en start de eerste Grand Prix van Miami zondag van de laatste startplek.

“We kunnen bevestigen dat Esteban helaas niet zal deelnemen aan de kwalificatie”, laat het team van Alpine in een kort statement weten. “Zijn chassis heeft bij de impact met de baanafzetting een scheur opgelopen en kan niet op tijd worden gewisseld.” Ocon zelf is helemaal in orde, zo deelt de renstal mee. “Esteban is fysiek in orde en zal morgen meedoen aan de race”, aldus de Franse fabrieksformatie.