Coureurs klagen over Miami-asfalt: “Een grap en F1-onwaardig”

De coureurs klagen al het hele weekend over een gebrek aan grip buiten de ideale lijn in Miami. Inhalen wordt er daardoor niet gemakkelijker op tijdens de race. Toen Motorsport.com Sergio Perez ernaar vroeg, antwoordde hij: “Het asfalt is een grap. Het racen wordt moeilijk. Er zullen rijders zijn die fouten maken omdat we met deze situatie zijn opgescheept.”

Fernando Alonso laat weten dat het onderwerp vrijdag is besproken tijdens de rijdersbriefing, maar dat de situatie een dag later niet was verbeterd. “Naast de ideale lijn is het nog steeds heel lastig, daar ligt veel viezigheid”, reageerde de Spanjaard. “Het wordt dus moeilijk. We hebben vrijdag gezegd dat dit asfalt niet Formule 1-waardig is. We kunnen er niets aan doen. Dit weekend moeten we het ermee doen, maar dit moet voor volgend jaar veranderen. Het is heel lastig om zo te racen.”

“Je moet letterlijk op die ene lijn blijven”, vulde Daniel Ricciardo aan. “Anders bevind je je in feite niet meer op de baan. Dus in plaats van dat het uitdagend is, is het eerder een soort van eendimensionaal. Je hebt maar één optie, namelijk die ene lijn die al een beetje is ingerubberd. Ik ga niet liegen en zeggen dat ik dit asfalt prettig vind.”

Volgens Lando Norris had de organisatie in Miami een voorbeeld kunnen nemen aan het stratencircuit van Jeddah. “Het asfalt in bijvoorbeeld Saudi-Arabië biedt veel grip en overleeft in hoge temperaturen. Iedereen kan zich dan verheugen op een geweldige zondag”, aldus Norris. “Je kan dan andere lijnen proberen, terwijl iedereen hier één lijn moet volgen. Dat maakt het veel moeilijker om te racen.”

