Coulthard: Kritiek Verstappen op Las Vegas irriteert F1-eigenaren

Voordat er een meter gereden was, uitte Max Verstappen veel kritiek op het Formule 1-evenement in Las Vegas. De coureur van Red Bull Racing zag dat er in de gokstad veel op de show en andere randzaken werd gefocust en had het idee dat het maar één procent om het racen ging. Het deed stof opwaaien in de paddock en ook voormalig F1-coureur David Coulthard denkt dat de organisatoren van de race in Vegas, nota bene de eigenaren van de sport Liberty Media, niet blij zijn met de opmerkingen van de drievoudig wereldkampioen. "Natuurlijk vinden ze dit niet fijn. Zij denken alleen maar aan de investering", noemt de Schot bij Channel 4.

Liberty heeft uit eigen zak flink wat geïnvesteerd om de race in Las Vegas te realiseren. Zo'n 500 miljoen dollar telde het mediabedrijf neer om door de wereldberoemde straten te racen. "Het zijn dan uiteindelijk koude, harde zakenmensen", vertelt Coulthard, die wel begrip kan opbrengen voor de kritiek van Verstappen. "Niet iedereen is hetzelfde. Als de rol van chagrijnige 85-jarige oude man bij het karakter Max past, dan moet hij daarin zichzelf zijn." De Schotse ex-coureur werd ook gevraagd of hij denkt dat Red Bull-teambaas Christian Horner aan de Nederlander had gevraagd of hij wat minder kritiek wilde uiten, daarop antwoordt Coulthard: "Ja, ik ben er zeker van dat ze dat gesprek hebben gevoerd, maar Max gelooft in de vrijheid van meningsuiting."

Ook voormalig W Series-kampioene Jamie Chadwick denkt dat Red Bull een poging waagde om Verstappen tegen te houden in zijn kritieken, maar dat zij daarin niet slaagden. "Dit is Max. Alles wat hij doet, is wie hij is. Daar moet je respect voor hebben", vertelt de Britse bij Channel 4. "Hij is met een reden drievoudig kampioen. Daar heb ik veel bewondering voor. Hij is zichzelf en ik weet zeker dat Red Bull soms gefrustreerd is over de manier waarop hij dingen zegt, maar wij houden ervan."

Voormalig F1-coureur Jolyon Palmer kan bij de BBC minder begrip voor de reactie van Verstappen opbrengen, zeker omdat de 26-jarige coureur na afloop van de race juist weer wel te spreken was over het circuit zelf. "Je kan niet de ene minuut zeggen dat het een dramatische race is en dat Monaco de Champions League is en Las Vegas het vijfde niveau, om vijftig rondjes later 'Viva Las Vegas' van Elvis te zingen. Kom op."

Video: Max Verstappen zingt 'Viva Las Vegas'