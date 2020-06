Mijn ideale F1-team: voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers

De auto: Williams FW07B

Alan Jones met de Williams van 1980 op Paul Ricard. Foto: Motorsport Images

"Laat ik voor een Formule 1-auto uit mijn eigen periode gaan: de Williams uit 1980, waarmee Alan Jones wereldkampioen werd. Dat team zit nu zo in de put, laat er dan nog iemand zijn die de mensen aan de gloriedagen herinnert! Ik vond het niet specifiek een mooie auto, want dat viel eigenlijk wel mee. Hij was misschien mooi in zijn eenvoud. Maar verder was het gewoon een auto waaraan alles vooral functioneel en goed was. De mooiste Formule 1-wagens zijn in mijn ogen nog altijd de Jordan met 7Up-sponsoring uit 1991 en de Brabham van Niki Lauda van eind jaren zeventig - en dan niet de fan car maar de versie met de platte achterbody. Maar ik kies voor de Williams omdat Alan Jones en Carlos Reutemann er dat jaar zo dominant mee waren. Ze hadden op dat moment echt een enorm overwicht."

De eerste coureur: Max Verstappen

Max Verstappen in actie op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dan ga ik toch voor Max Verstappen. Max is gewoon de beste die ik ooit heb gezien. Op hun goede dag doen coureurs als Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Michael Schumacher weinig voor elkaar onder. Wat ze kunnen, is vaak redelijk vergelijkbaar. Alleen wat ze doen op hun minder goede dagen, daar zit nog wel een verschil in. En Max is met name iemand die het altijd doet. Of het nou een regenachtige dinsdagochtend is tijdens een test in Barcelona of een zonovergoten zaterdagmiddag in Monaco: Max haalt altijd het maximale uit zichzelf en uit de auto. Als het gaat om snelheid en gedrevenheid heb ik Max eigenlijk nog niet op een wat mindere dag kunnen betrappen. Bij hem is het altijd 'maximum attack' en daarom neem ik hem als eerste coureur."

De tweede coureur: Ayrton Senna

Ayrton Senna in de cockpit van zijn Lotus. Foto: Rainer W. Schlegelmilch

"Ayrton Senna heeft een weg moeten bewandelen die moeilijker was. Hij heeft zich eerst door een paar seizoenen bij Toleman en Lotus heen moeten vechten voordat hij in de beste auto zat. Ayrton heeft gewoon echt moeten buffelen. Eind 1992 hebben we tijdens een tweetal Formule 1-races de baan met elkaar gedeeld, toen ik aan het einde van dat seizoen kon instappen bij March. Ik reed achteraan en hij reed vooraan. We hadden contact met elkaar, maar het was niet zo dat we vrienden of bekenden van elkaar waren. We wisten van elkaar wie we waren en daar bleef het wel bij. Hij was een indrukwekkende rijder. Het was niet zo dat ik hem adoreerde - hij was op dat moment natuurlijk gewoon een van mijn tegenstanders - maar ik had wel respect voor hem en probeerde zo goed mogelijk in kaart te brengen wat het precies was wat hij als coureur extra had."

De testrijder: Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio jaagt zijn Maserati door de straten van Monaco. Foto: Motorsport Images

"Als testrijder neem ik Juan Manuel Fangio. Hij was een briljante rijder, maar had ook altijd de beste monteur en de beste engineer, want die twee dingen was hij namelijk ook zelf. Fangio was iemand met een enorme gedrevenheid. Hij kon nachtenlang doorsleutelen om ervoor te zorgen dat alles helemaal voor elkaar was. Achter Verstappen en Senna is hij voor mij de op twee na beste rijder. Maar zoals ik al zei, kunnen al deze mannen hetzelfde als ze een topdag hebben. Daarom vind ik het van belang om te kijken naar of ze ook veel zwakke dagen hebben. En Verstappen heb ik nog nooit op een slechte dag kunnen betrappen, of op een dag waarop hij niet gemotiveerd was."

De teambaas: Christian Horner

Christian Horner op de pitmuur van Monza. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Christian Horner komt op mij over als een heel kundige en stabiele teambaas. Hij heeft in het verleden niet alleen mooie dingen bereikt met Sebastian Vettel, maar in de loop der tijd ook met heel wat andere bijzondere mensen samengewerkt. Het kan geen toeval zijn dat namen als Daniel Ricciardo en Carlos Sainz Jr. allemaal via hem en de Red Bull-familie zijn gegaan. En hij is daar altijd heel goed mee omgegaan. Op dit moment staat er bij Red Bull ook een goedlopend team. Je omringen met de juiste mensen is een belangrijke kwaliteit voor een teambaas om te hebben. Je bent namelijk net zo slim als de mensen die voor je werken."