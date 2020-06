Waarom Mercedes invoering van aero-testhandicap wél steunde

De reglementen omtrent het testen van de aerodynamica zijn recent op de schop gegaan. Er is een glijdende schaal aan toegevoegd die minder windtunneltijd en CFD-gebruik toekent aan de teams die hoog eindigden in het kampioenschap van het jaar ervoor, terwijl de laagst geklasseerde teams meer tijd krijgen. Deze regelwijziging keurde Mercedes volgens Wolff goed omdat het erop gericht is de teams op de lange termijn dichter bij elkaar te brengen, en niet om een specifieke handicap te vormen voor het winnende team. “Ik ben een fan van de meritocratie van de F1, waarbij de beste man in de beste machine wint”, vertelde hij desgevraagd aan Motorsport.com.

“Dit is hoe het altijd is geweest, geen gimmicks zoals in een aantal andere sporten waar showmensen componenten hebben toegevoegd die de sport hebben verzwakt. Ik heb een hekel aan alle soorten prestatiebalansen. Het wordt een politiek spelletje en politiek wereldkampioenschap, en dat heeft geen plaats binnen de F1. Wat met de nieuwe aerodynamische testrestricties is geïntroduceerd, is een mogelijkheid voor de lager geklasseerde teams om langzaam terug te kruipen wat betreft de ontwikkelingsomvang ten opzichte van de leidende teams. Het gaat ieder jaar om kleine percentages. Van jaar op jaar maakt dat geen groot verschil. Maar het zorgt na een aantal jaar wel voor meer balans in het veld.”

Wolff wijst er bovendien op dat een team als Mercedes ook van het reglement kan profiteren als het terrein verliest en geen kampioen wordt. “Ik geloof dat je een gelijke kans hebt zodra je niet goed genoeg bent om nog te winnen. Als je tweede of derde bent, heb je meer ontwikkelingsmogelijkheden dan de wereldkampioen. Ik denk dat het als een subtiele aanpassing gedaan is, en niet met een honkbalknuppel in een ruimte vol glas. Dat was met de reversed grids wel het geval geweest.”