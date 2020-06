Williams klaar met reorganisatie: “Roberts was laatste puzzelstuk”

Het aantrekken van voormalig McLaren-man Roberts volgde op de komst van David Worner, die eerder voor Red Bull werkte, en Jonathan Carter, die over is gekomen van Renault. Volgens Williams is de structuur van het team nu zoals die altijd had moeten zijn. "Simon is een geweldige toevoeging aan het team. We zijn erg opgetogen over zijn komst", vertelde ze aan onder andere Motorsport.com. "Hij heeft natuurlijk een fantastische achtergrond en zal bij ons de spil vormen tussen het technische en het operationele. We hebben daar hoge verwachtingen van. We zijn ervan overtuigd dat Simon een zeer goede job zal leveren."



"We hebben ook ons technische team verder versterkt, nadat we vorig jaar door een periode van herstructurering zijn gegaan", vervolgde Williams. "David Worner is bij ons aan de slag gegaan als hoofdontwerper en Jonathan Carter is overgekomen van Renault om bij ons als plaatsvervangend hoofdontwerper en hoofd design te gaan werken. We hebben veel werk gestoken in het reorganiseren van onze technische en operationele groepen en Simon vormde het laatste stuk van de puzzel die we aan het maken waren." De versterkingen komen na een periode waarin verschillende technische kopstukken bij de Britse formatie verdwenen, waaronder Dirk de Beer, Ed Wood en Paddy Lowe. Williams toont zich erg content met haar huidige ploeg. "Op dit moment is de structuur zoals we die altijd hadden willen hebben", zei ze. "We zijn erg blij hiermee en zullen zien wat het oplevert. We denken dat het goed zal werken, dus er zijn voor nu geen plannen om nog meer nieuwe mensen aan de engineeringkant binnen te halen."

Zoals bekend is het Williams Formule 1-team op dit moment hard op zoek naar nieuwe geldschieters en wordt een gedeeltelijke of gehele verkoop van de renstal daarbij niet uitgesloten. Hoewel de technische structuur op dit moment staat, denkt Williams dat verse investeringen van grote waarde kunnen zijn elders in de organisatie. "Geef een Formule 1-team geld en ze geven het meteen uit. Geef het aan engineers en zij geven het geld zelfs nog sneller uit, om daarna om meer te vragen", zegt Williams met een knipoog. "Nee, wij willen investeren om succesvol te kunnen zijn. Dat betekent dat je in je infrastructuur moet investeren. Ik denk dat het geld niet per se hoeft te gaan naar mensen op managementniveau. Ik denk dat we dat nu op orde hebben. We zullen kijken of we meer mensen lager in de organisatie nodig hebben. We hebben wel ideeën daarover, maar daar zal ik nu niet verder over in detail treden. Maar dat is waar het geld voor zou worden gebruikt."

Met medewerking van Jonathan Noble