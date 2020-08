Honda verrast door progressie van Mercedes in kwalificatie

Motorsport.com kon eerder deze week melden dat de powerunit van Mercedes in de kwalificatiemodus meer dan 1.000 pk levert. Het verklaart de dominantie van Mercedes in de Formule 1. In de kwalificatie van de Britse Grand Prix eindigden beide Mercedes-rijders een seconde voor de eerstvolgende wagen, de Red Bull van Max Verstappen. Honda boekte de afgelopen winter ook vooruitgang met de krachtbron, maar kon dus niet tippen aan Mercedes. Uit metingen, die eveneens in handen zijn van Motorsport.com, blijkt dat de Japanse motor zo’n 28 pk minder levert.

Gevraagd naar de ontwikkeling van Mercedes, zei Honda’s F1-voorman Toyoharu Tanabe: “Ik durf wel te zeggen dat ik verrast ben met de progressie die ze ten opzichte van vorig jaar geboekt hebben. We hebben geleerd op welk vlak we achterstand hebben en waar ze een voorsprong hebben. Het is niet makkelijk om die achterstand goed te maken, zeker in de kwalificatie maar ook als het gaat om de race. We werken hard met onze engineers in Japan en Milton Keynes om de achterstand goed te maken.

Voordat de Britse GP plaatsvond sprak Tanabe met de vertegenwoordigers van Red Bull Racing en AlphaTauri over de vervolgplannen voor de rest van het seizoen. Omdat de kalender nog altijd niet definitief is, kunnen teams moeilijk plannen maken: “We hebben nog niet vastgelegd hoe we de powerunits dit seizoen gaan gebruiken of hoe we de performance tijdens de races gaan managen. Dat soort dingen hebben we wel besproken met de teams.” Verder is het lastig anticiperen op de nabije toekomst: “We volgen op dit moment gewoon het sportieve reglement en de TD (technisch directief) dat voor de start van dit seizoen gepubliceerd werd. Daarin stond dat we twee powerunits en ERS-systemen (per wagen) kunnen inzetten. Helaas weten we niet wanneer het totale aantal races vast komt te staan, we houden gewoon rekening met de huidige situatie.”