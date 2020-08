F1-krachtbron Mercedes levert 1.022 pk in kwalificatiemodus

Het gat tussen Mercedes en de concurrentie was enorm in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix. Lewis Hamilton was de snelste en ging een seconde harder het circuit van Silverstone rond dan Max Verstappen van Red Bull Racing, die achter de Mercedes-fabrieksrijders de rest van het veld aanvoerde. In de races lijkt het verschil echter kleiner te zijn. Over de oorzaak van het grote verschil in de kwalificaties tast de concurrentie momenteel nog in het duister.

Dat bleek ook uit de woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner. “We proberen het op dit moment te begrijpen [wat het verschil maakt in de kwalificatie]. Mercedes had over één ronde een behoorlijk geweldige snelheid. Dat kon je zien in VT3, Q1 en Q3. De stap die ze dan kunnen zetten, is enorm. We proberen nu uit te vinden waar ze die extra snelheid vandaan halen.” Er wordt doorgaans gewezen naar een aantal mogelijke oorzaken, zoals het dit jaar door Mercedes geïntroduceerde DAS-systeem. Ook de befaamde ‘party modus’ van de Mercedes-krachtbron wordt vaak opgevoerd als een van de redenen voor de voorsprong van de Duitse fabrieksformatie.

Dat laatste zou wel eens kunnen kloppen, want uit metingen tijdens de kwalificatie van de Britse Grand Prix bleek de Mercedes-motor als enige meer dan 1.000 pk te leveren. In het geval van Lewis Hamilton ging het om liefst 1.022 pk, Valtteri Bottas moest het met twee pk minder stellen. Daarmee is Mercedes de enige fabrikant wiens krachtbron meer vermogen produceert dan vorig jaar. De Honda-motor levert volgens de metingen 28 pk minder dan de Mercedes, de Renault-krachtbron 37 pk minder en de power unit van Ferrari sluit de rij met 42 pk minder. Dat vermogensverschil zou Mercedes op Silverstone zo’n vier tienden van een seconde per ronde opleveren in kwalificatietrim. Dat houdt echter in dat de rest van het aanzienlijke verschil gezocht moet worden in de chassis en aerodynamica van de concurrentie.

Daarnaast heeft Mercedes ook nog eens de beschikking over een zeer efficiënte krachtbron, getuige de liefst elf kilogram brandstof die na de Oostenrijkse GP nog in de tank van de W11 zat. En bovendien heeft de FIA nog geen onregelmatigheden weten te ontdekken in de telemetrie van de krachtbronnen. De grote winst die Mercedes op motorisch vlak heeft geboekt, lijkt vooralsnog dus op volledig legale wijze tot stand te zijn gekomen, in tegenstelling tot de veelbesproken opleving van Ferrari in de tweede helft van 2019.

Met medewerking van Giacomo Rauli en Franco Nugnes