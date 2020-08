Vettel: Eifel wordt niet voor niets het 'Duitse Siberië' genoemd

Eigenlijk zou er dit jaar helemaal geen Grand Prix in Duitsland worden verreden, maar door de coronacrisis werd de Formule 1-organisatie de afgelopen maanden gedwongen om te kijken naar alternatieve locaties voor afgelaste races in kwetsbare regio’s. Daarbij kwam Formula One Management al gauw uit bij Duitsland en de twee beschikbare Formule 1-circuits in dat land.

Waar de laatste jaren op de Hockemheimring werd gereden, koos men nu echter – na zeven jaar – voor een hernieuwde kennismaking met de Nürburgring waar op 11 oktober aanstaande zal worden geracet. Die datum deed meteen al wat wenkbrauwen fronzen; de gemiddelde temperatuur in de herfst ligt in de regio van de Nürburgring onder de tien graden Celsius.

Ook Vettel moest zich even achter de oren krabben toen hij de racedatum voor dit jaar hoorde. “Er is een reden waarom ze het gebied het Duitse Siberië noemen. We kunnen er van alles verwachten. Als we geluk hebben is het er twintig graden, maar het zou ook zomaar tegen het vriespunt kunnen zijn. Het wordt hoe dan ook een uitdaging. Het weer gaat zeker een rol spelen, het zou me verbazen als het dat niet doet.”

Toch is Vettel blij met de keuze voor de Nürburgring. “Het is een geweldig circuit en ik heb er goede herinneringen. De laatste keer dat we er waren [in 2013] won ik, dus ik kijk er erg naar uit. Het is een interessante baan om te rijden en zeker met deze auto’s zou het geweldig moeten zijn.”

Met medewerking van Luke Smith