Sainz bezig met verhuisplannen naar Maranello

Sainz heeft momenteel een residentie nabij Woking, waar McLaren gevestigd is. Het is een goede werkwijze voor Sainz, maar na zijn tweede seizoen in dienst van de Britse renstal verkast hij richting Italië. Eerder dit jaar tekende hij een meerjarig contract, hij wordt bij Ferrari de vervanger van Sebastian Vettel. “Op korte termijn is dat een van de zaken waar ik me mee bezig zal houden”, verklaarde Sainz op een vraag of hij in Italië gaat wonen. “Het ligt in de planning en het is zeer waarschijnlijk dat ik naar Italië ga. Dat is een formule die heel goed voor me heeft gewerkt bij Mclaren. Het heeft mij de kans gegeven om, zeker in het eerste jaar, te bonden met de engineers, de monteurs en m’n nieuwe teamgenoot. Het heeft gezorgd dat ik me snel thuis voelde in het team en een goede band opgebouwd heb.”

Afgezien van de eventuele woonplaats heeft Sainz verder nog niet veel contact met Ferrari: “Ik heb ze laten weten dat het mijn intentie is om dichtbij de fabriek te gaan wonen, net zoals ik nu doe bij McLaren. Dat heb ik ze laten weten. Maar verder is er – buiten de onderhandelingen om - niet veel contact geweest.”

Geen spijt

Ferrari staat er momenteel niet best voor. Het team is in de middenmoot verzeild geraakt en er lijkt op korte termijn geen zicht te zijn op een oplossing. Het team heeft op technisch vlak een aantal zaken aangepast en hoopt op die manier de meubelen te redden. Sainz maakt zich geen zorgen over de status van Ferrari, maar kreeg wel die onvermijdelijke vraag: heb je al spijt van je aanstaande overstap? “Wat betreft de toekomst voel ik me comfortabel en ik ben erg blij met de beslissing die ik genomen heb. Ik ben erg rustig en kan niet wachten om volgend jaar bij Ferrari aan de slag te gaan. Maar voor mij is het ook zaak om het seizoen met McLaren zo goed mogelijk af te sluiten.”