Honda komt in 2021 met verbeterde krachtbron

Waar het vermogen van de krachtbron van Honda vorig seizoen – het eerste met Red Bull – nog een stuk achterliep bij die van de PU van Mercedes, daar hebben de Japanners voor dit seizoen al een flink deel van die achterstand ingehaald. Puur op vermogen zouden Max Verstappen en Alex Albon dit seizoen zelfs met Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moeten kunnen wedijveren, maar de tegenvallende betrouwbaarheid bij Honda en de lastig hanteerbare RB16 maken dat de beide Red Bull-piloten ook dit jaar achter de feiten aanlopen.

Honda CEO Takahiro Hachigo liet vrijdag tijdens bekendmaking van het vertrek in een bijzin vallen dat Honda ook volgend seizoen toegewijd is om Red Bull en AlphaTauri de best mogelijke krachtbron mogelijk te leveren en er zelfs een schepje bovenop te doen. “We hebben dit seizoen nog zeven races te gaan en we introduceren volgend seizoen een nieuwe krachtbron met meer vermogen. Om aan de verwachtingen van onze fans te voldoen, blijven we met Red Bull en AlphaTauri samenwerken en onze uiterste best doen om tot het einde zoveel mogelijk overwinningen binnen te halen", beloofde Hachigo. “Racen zit Honda in het DNA en dus zullen we vol passie de uitdaging blijven aangaan om nummer één te worden in alle raceklassen waaraan we deelnemen."

In verband met het coronavirus is eerder dit jaar besloten dat de Formule 1-teams hun wagens maar beperkt mogen doorontwikkelen. Ook de motoren worden min of meer bevrozen, maar dat geldt alleen – net als dit jaar – tijdens het seizoen zelf. In de winter kunnen de teams hun krachtbronnen zoveel upgrades meegeven als ze maar willen, zolang die tijdens het seizoen maar hetzelfde blijven.

