Ricciardo over racisme: “Stilte erger dan kritiek”

Tijdens de Grand Prix van Rusland verscheen Ricciardo ten tonele met een gezichtsmasker waarop in grote letter het woord ‘equality’ [gelijkheid] viel te lezen. De keuze voor dat mondkapje was ingegeven door de Japanse tennisster Naomi Osaka die de boodschap ook droeg tijdens een bijeenkomst van de Black Lives Matter-beweging.

De openheid van Ricciardo over het onderwerp komt de Renault-coureur op veel kritiek te staan, maar hij laat zich daar niet door afleiden. “Wat de sociale media betreft, ik probeer niet al te veel te lezen. Je krijgt namelijk 95 procent van de positieve berichten mee, maar het is die 5 procent die je woedend maken”, zegt Ricciardo. “Ze zullen er altijd zijn. Het gaat je niet lukken om 100 procent van de mensen achter je te krijgen, helaas werkt het niet zo.”

Ricciardo is blij dat de wereld opener is geworden over racisme, iets waar hij zelf in het begin ook moeite mee had. “Zelfs gewoon praten over Black Lives Matter en refereren aan een zwart persoon als een zwart persoon. Dingen hardop zeggen, ik had het daar in het begin van het jaar niet makkelijk mee. Als je eenmaal over dit soort onderwerpen gaat praten, of we het nu hebben over racisme of over je geestelijke gezondheid, het is best lastig. Je stelt jezelf namelijk bloot aan kritiek en negatieve feedback. Vooral waar het gaat om racisme. Een groot probleem is het zwijgen en dat is wat ik probeer te ontmoedigen: als je een stem hebt laat ‘m dan horen.”

Met medewerking van Jonathan Noble