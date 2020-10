Doornbos: Albon moet zitje verdienen, Hülkenberg en Perez geen optie

Voor het stoeltje naast Verstappen heeft Red Bull, dat na 2021 motorleverancier Honda ziet vertrekken, twee serieuze gegadigden uit de eigen gelederen: Alexander Albon en Pierre Gasly. Beide heren hebben zich recentelijk geprofileerd in de strijd om dat zitje. Eerstgenoemde met zijn allereerste F1-podiumnotering op Mugello, laatstgenoemde met die sensationele zege op Monza. Maar hoe zijn de kaarten nu dan geschud?

"Nou Albon is in de race vaak wel aardig, maar zijn kwalificatiesnelheid is gewoon niet goed genoeg. Niet goed genoeg in mijn optiek en ik denk ook niet goed genoeg volgens het team", begint Doornbos in gesprek met Motorsport.com. "Hij heeft nog een paar races om dat stoeltje voor volgend jaar te verdienen." Zover is het het namelijk nog niet oordeelt de F1-analist, zeker niet na de povere vertoning op het Sochi Autodrom. "Hij is geen zekerheidje. Ik zou het strategisch ook niet slim vinden als Red Bull nu al tegen Albon zegt 'je bent safe voor 2021'. Nee, laat hem maar werken voor dat stoeltje en laat hem het gat naar Max maar wat dichten."

Doornbos concludeert wel alvast dat het puur tussen Albon en Gasly gaat. In het aantrekken van een externe coureur als Nico Hülkenberg of Sergio Perez ziet de Rotterdammer weinig tot niets. "Nee, dat is nog eens een duidelijk antwoord hè. Dan schiet je het eigen programma vol in de voet. En Red Bull is juist trots op dat eigen juniorenprogramma. Het lijkt er momenteel wel op dat Ferrari wat betere aanwas heeft qua talent dan Red Bull", duidt hij op succesvolle Ferrari-junioren als Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwarzmann in de Formule 2.

Vettels droomhuwelijk eindigt met een 'heftige echtscheiding'

Daarmee heeft Doornbos ook meteen één van de weinige lichtpuntjes bij Ferrari benoemd. Verder is het kommer en kwel bij de Scuderia, de 2020-auto is op meerdere vlakken ver onder de maat. "Hun goede motor wist lange tijd alle problemen te verbloemen, want die problemen waren er toen ook echt al. De auto is niet efficiënt genoeg op rechte stukken, heeft geen goede aerodynamische balans en de mechanische grip is ook ver van huis. Nu komt dat allemaal naar boven en denk ik: dan zijn de problemen wel erg groot, Ferrari zit echt heel diep in de put."

Dat laatste geldt ook voor Sebastian Vettel, al zal hij het zinkende schip eind dit jaar verlaten en verruilen voor Aston Martin. "De Formule 1 blijft in dat opzicht ook business. Als Aston Martin zegt groots de Formule 1 in te gaan, hoe gaaf is het dan om een viervoudig wereldkampioen aan te kunnen kondigen? Er zit ook heus nog wel snelheid in Vettel, alleen na zo'n foutje in de kwalificatie zie ik niet meer dat hij er echt ziek van is. Misschien heeft hij die fase van zijn carrière gewoon gehad of kan een frisse wind het toch nog veranderen?" Doornbos hoopt zelf op het laatste scenario, aangezien een kampioen als Vettel een beter afscheid verdient dan de huidige worsteling met Ferrari. "Absoluut. Zijn droomhuwelijk is daar een heftige echtscheiding geworden."

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Robert Doornbos over de het zitje naast Max Verstappen, de problemen bij Ferrari en het perspectief voor Sebastian Vettel.