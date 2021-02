Red Bull gaat motorprogramma onderbrengen in Red Bull Powertrains

Na maanden onzekerheid weet Red Bull Racing eindelijk waar het aan toe is: de F1 Commission stemde donderdag unaniem voor het bevriezen van de ontwikkeling van de motoren, dat vanaf 2022 ingaat. “Dit is niet alleen goed nieuws voor ons, maar ook voor de Formule 1 in het algemeen. Het is een aanzienlijke verlaging van de kosten”, vertelde adviseur Marko aan Motorsport-Magazin. Voor Red Bull en AlphaTauri betekent het akkoord dat het op eigen houtje verder kan gaan met de krachtbronnen van Honda. Daarover hadden zij al overeenstemming bereikt met de Japanse fabrikant. Volgens Marko gaat Red Bull nu een nieuw bedrijf gaat opzetten dat zich bezighoudt met het motorprogramma. “Dat wordt Red Bull Powertrains.”

Marko is vanzelfsprekend blij dat het door Red Bull ingebrachte voorstel erdoor is gekomen en dat er vanaf 2022 een ontwikkelingsstop komt. De 77-jarige voormalig F1-coureur ziet een belangrijk voordeel in het zelf onderhouden van de motoren ten opzichte van het afnemen van krachtbronnen bij een andere leverancier. “We bouwen nu een motor en er kunnen zaken afgestemd worden met het team dat aan het chassis werkt. Dat moet aan beide kanten winst opleveren. Als we een motor hadden afgenomen bij bijvoorbeeld Renault, zouden we gedwongen worden om ons chassis, de radiatoren en andere zaken rondom de geleverde motor te ontwerpen.”

Geen overname van Honda-faciliteit

Hoewel Honda een Europese uitvalsbasis heeft in Milton Keynes, de plaats waar ook de fabriek van Red Bull staat, en het bedrijf die faciliteit in de etalage heeft gezet, kiest Red Bull ervoor om vanaf nul te beginnen. “Gebouw acht, een van onze bestaande gebouwen, wordt omgebouwd tot een motorwerkplaats”, aldus Marko. Het team kiest er bewust voor om de faciliteit van Honda links te laten liggen. “De werkplaats van Honda is meer ingericht op elektrische motoren. Er zijn niet genoeg testbanken en ook niet de meest moderne testbanken om de noodzakelijke optimalisatie van de motoren uit te voeren.”

Het gebouw waarin Red Bull de motoren wil onderhouden wordt uitgerust met een reeks gloednieuwe testbanken van het Oostenrijkse AVL, een specialist op dat vlak. Kosten noch moeite worden dus gespaard, maar dat is geen probleem volgens Marko. “Het is een eenmalige investering in het gebouw en met name de testbanken, maar de operationele kosten zullen niet veel hoger zijn dan als we ergens anders een motor hadden afgenomen. Het kost iets meer, maar het verschil is niet significant.” Door nu fors te investeren in de werkplaats, hoopt Red Bull er ook na 2025 vruchten van te plukken: “Deze werkplaats is technisch gezien zodanig ontworpen dat de ontwikkeling voor de nieuwe motorreglementen hier uitgevoerd kan worden - mits dat binnen het beoogde bereik blijft.”

Een van de punten waar Red Bull ook naar kijkt, is het verkopen van de naamrechten voor de motor. Eerder deed Red Bull dat al in 2017 en 2018, toen het nog uitkwam met Renault-motoren. De relatie tussen beide partijen was echter flink bekoeld vanwege de aanhoudende technische problemen en dat leidde ertoe dat TAG Heuer de motoren ging sponsoren. Eenzelfde scenario acht Marko realistisch als het in 2022 met eigen motoren aan de start verschijnt, hoewel hij wel opmerkt dat niet ieder merk daarvoor geschikt is. “Natuurlijk niet door een andere autofabrikant, maar door bijvoorbeeld een geïnteresseerd bedrijf.”