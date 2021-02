Alonso met succes geopereerd, F1-terugkeer lijkt niet in gevaar

Alonso was donderdagmiddag op zijn racefiets aan het trainen in de buurt van Lugano, toen op de Via la Santa onverwacht een auto overstak. De F1-wereldkampioen van 2005 en 2006 moest vol in de remmen, maar een ongeluk bleek niet te vermijden. De coureur uit Oviedo werd overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en met een röntgenscan onderzocht op botbreuken. "Na zijn fietsongeluk van gisteren is Fernando ter observatie in een ziekenhuis in Zwitserland gehouden. Medici hebben een breuk in zijn bovenste kaak ontdekt en hebben inmiddels met succes een correctieve operatie uitgevoerd", zo valt in een officieel statement van het team te lezen.

"Het medische team is ook tevreden met de geboekte progressie. Fernando blijft nu nog wel 48 uur in het ziekenhuis ter observatie", vervolgt Alpine F1 de verklaring. Alonso heeft nog precies een maand tot de eerste actiedag van het Formule 1-seizoen 2021. Op 12 maart begint de driedaagse wintertest in Bahrein. Die geplande rentree lijkt niet in gevaar te komen. "Als we iets verder vooruitkijken, dan kan hij na enkele dagen van complete rust zijn training weer gestaag oppakken. Wij verwachten dat hij fit genoeg is om zijn voorbereiding op het seizoen af te werken. Alpine F1 en Fernando willen graag iedereen bedanken voor het medeleven. We zullen verdere informatie naar buiten brengen als daar aanleiding toe is."

Het is voor Alonso overigens ook van belang om, indien mogelijk, weer present te zijn bij de wintertest in Bahrein. Alpine heeft immers een heel traject uitgestippeld om Alonso na twee jaar afwezigheid zo goed mogelijk klaar te stomen voor zijn F1-rentree. De Spanjaard nam in december al wel de 'young driver test' voor zijn rekening, maar testkilometers in de 2021-auto blijven van belang om in het eerste raceweekend goed beslagen ten ijs te komen.

