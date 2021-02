Steiner: “Resta besteedt eind februari 99 procent van tijd aan 2022”

Al sinds het eerste Formule 1-seizoen van Haas F1 in 2016 werkt het team op technisch vlak samen met Ferrari. Deze winter zijn de banden tussen beide teams verder aangehaald: Mick Schumacher wordt door de Scuderia bij het team gestald om zijn F1-debuut te maken, terwijl de technische afdeling van Haas ook op een boost kan rekenen door de komst van Resta. De Italiaan was hoofd chassis bij Ferrari en gaat de rol van technisch directeur vervullen bij de Amerikanen. Daarmee wordt Resta de eerste technisch directeur in de geschiedenis van het team.

In zijn nieuwe functie werkt Resta vanuit de Haas-kantoren op de campus van Ferrari. De focus ligt daarbij niet op de auto voor 2021, zo vertelde Steiner op de officiële Formule 1-website. “Hij heeft in de eerste weken nog moeten wennen aan wat we hier doen. Hij is betrokken geweest bij de auto voor dit jaar, aangezien er een aantal veranderingen aan het ontwerp zijn geweest door de reglementswijzigingen. Nu besteed hij echter tachtig procent van zijn tijd aan 2022, eind februari loopt dat al op naar zo’n 99 procent.”

Geen wonderen verwacht van 2021

De auto die Haas in 2020 inzette dient in grote lijnen als basis voor de auto die het team in 2021 op de baan brengt. De VF-20 was verre van een wonderbolide en Steiner verwacht dan ook geen wonderen van het aanstaande seizoen, waarin het team met Schumacher en Nikita Mazepin met twee debutanten aan de start verschijnt. “We bereiden ons voor om het beter te doen, maar ik weet niet wat de realiteit wordt”, aldus Steiner. “We weten dat het zwaar kan worden, maar daar kunnen we mee omgaan. Dat is ook een van de redenen dat we twee nieuwkomers hebben aangesteld: dit is een overgangsjaar en we gaan uit van verbetering in 2022.”

De realist in Steiner weet dat er geen grote sprong voorwaarts verwacht kan worden. “Vorig jaar hadden we het lastig en de auto is grotendeels hetzelfde, dus waarom zou het ineens veel beter moeten gaan? Ik denk niet dat de anderen grote fouten maken met de nieuwe auto, want ze begonnen al met een goed pakket. We weten dat onze prestaties misschien niet de beste zijn, maar er wordt hard gewerkt”, aldus Steiner die gelijkenissen ziet met 2015, het jaar voordat Haas in de F1 debuteerde. “We hebben vorig jaar een grote stap achteruit gezet, en we moeten er nu twee vooruit zetten. Dat is waar we aan werken.”