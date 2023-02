Met slechts drie testdagen voor de start van het Formule 1-seizoen 2023 was de voorbereidingstijd op de eerste race beperkt. Toch waren de drie dagen op het Bahrain International Circuit genoeg voor Red Bull Racing om een sterke indruk achter te laten op de kijkers en concurrentie. Vrijdagmiddag vertoonde de RB19 weliswaar wat kuren met een olielek, maar dat was tevens het enige probleem dat de Oostenrijkse formatie tegenkwam tijdens de test. Bovendien oogde de bolide in handen van zowel Max Verstappen als Sergio Perez snel, waardoor er sprake is van optimisme bij Red Bull-adviseur Helmut Marko. "We zijn zeer tevreden met de gehele driedaagse test", laat hij optekenen bij Sky Deutschland.

Het tempo van Red Bull was zeer bemoedigend te noemen. Verstappen noteerde sterke tijden op de C3-band, terwijl Perez op de slotdag een setje C4's gebruikte om de snelste tijd van de testweek te rijden. Aan deze snelle tijden wil Marko geen conclusies verbinden, doordat niet duidelijk is met hoeveel brandstof de concurrentie heeft gereden bij hun snelste runs. Waar de 79-jarige Oostenrijker wel gelukkig van wordt, is het tempo in de lange runs. "We hebben laten zien dat we betrouwbaar zijn, snel zijn en aan het front meedoen. Maar wat ons allemaal heel optimistisch maakt, is dat de lange runs van zowel Perez als Max sneller waren dan die van onze concurrentie", verklaart Marko de vrolijke gezichten bij Red Bull na afloop van de test.

Finetunen in aanloop naar GP van Bahrein

Perez gaf na de laatste testdag aan goede hoop te hebben dat Red Bull beter uit de startblokken kan komen dan vorig jaar. De Mexicaan begon toen zelf wel heel aardig aan het seizoen, want het lukte hem om de strijd aan te gaan met teamgenoot Verstappen. De RB18 paste aanvankelijk goed bij zijn rijstijl, maar dat veranderde toen Red Bull de bolide lichter maakte en doorontwikkelde. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat de auto meer neigde naar de voorkeuren van Verstappen, die graag een auto heeft die scherp instuurt. In Bahrein liet Perez echter zien dat hij prima uit de voeten kan met de nieuwe RB19. "We lijken een oplossing te hebben gevonden waarmee beide coureurs hun kwaliteiten kunnen laten zien", zegt Marko daarover.

Met de tijdens de test vergaarde data kan Red Bull nu toewerken naar de openingsrace van 2023, de GP van Bahrein. Marko stelt dat alles in grote lijnen staat bij het team, maar dat er nog wel wat werk te verzetten is. "Doordat we zo'n perfecte start hebben gemaakt, hebben we tijdens de drie testdagen zelfs al gewerkt aan de gedetailleerde afstelling", benadrukt hij de vliegende start van Red Bull. Wat het team in de komende week te wachten staat, is het finetunen van het geheel. "Gaan we de nadruk leggen op de kwalificatie, omdat we denken dat Ferrari sterker kan zijn in de kwalificatie? Of richten we ons op de snelheid in de race? Dat is het werk wat we in de komende week gaan doen."

Video: Perez klokt snelste tijd van de testweek in Bahrein