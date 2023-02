Van Verstappen tot Mercedes, dit hebben we geleerd van F1-test in Bahrein

1. Red Bull zet favorietenstatus meteen extra kracht bij

Er is eigenlijk geen ontkomen aan de favorietenstatus van Red Bull Racing aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen. Max Verstappen zei bij de autopresentatie al dat hij daar niet voor wegloopt en in Bahrein is de voorbereiding veelbelovend gebleken. In de statistieken met het aantal afgelegde ronden staat Red Bull door een olielek op vrijdag in de middenmoot, maar dat doet niets af aan het totaalplaatje. De RB19 draait z'n rondjes zonder noemenswaardige problemen en de snelheid komt ook makkelijk. Zowel in lange als in korte runs oogt de auto stabiel en dat geldt ook op alle compounds die het team van Christian Horner in de voorbije dagen heeft gebruikt.

Niet voor niets stond Verstappen de media zaterdag opgewekt te woord in de paddock en liet hij weten: "De RB19 is een stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar." Het komt onder meer door een lichter chassis, waardoor Red Bull nu op het minimumgewicht van de FIA zit. Het maakt de auto scherper, terwijl het DNA van de 2022-creatie is behouden. Trackside lijkt dat een goede combinatie op verschillende plekken. Zo is bocht 11 interessant. Het is de bocht aan het eind van het rechte stuk in sector 2. Die plek is vooral aardig om te staan, omdat er duidelijke verschillen zijn tussen de auto's wanneer ze op het gas kunnen. Voor sommige auto's met onderstuur moet de coureur geduldig zijn en wachten tot de voorkant 'bijt'. Langs de baan valt op dat Verstappen als eerste op het gas kan en dat is een bemoedigend signaal met betrekking tot het gebrek aan onderstuur. Het totaalplaatje ziet er gewoonweg ijzersterk uit, waardoor een tientje op Verstappen zetten voor aankomende zondag waarschijnlijk bijzonder weinig oplevert...

2. Mercedes beter dan aan het begin van 2022, maar dansen op een dun koord

Pal naast de baan is het verschil tussen Red Bull en Mercedes ook duidelijk te zien. Natuurlijk zeggen de rondetijden niks, maar hoe een auto ligt wel. Bij Mercedes is het meer glijden en corrigeren voor de coureurs dan bij het energiedrankenmerk. Zo kampten Lewis Hamilton en George Russell in de eerste dagen met een nogal wispelturige achterkant. Die had nogal eens de neiging om uit te breken zodra de rechtervoet het gaspedaal ook maar beroerde. Zorgwekkender voor Mercedes was nog dat het vrijdagmiddag ineens grip aan de voorkant verloor.

Het leidde tot crisisberaad en alhoewel daar geen silver bullet uit is gekomen, leidde het ook tot een aanmerkelijk betere zaterdag. Mercedes gaf aan dat de set-up toen beter in orde was, al waren de baanomstandigheden ook anders en werden de softs toen vooral gebruikt. Het lijkt erop te duiden dat de W14 een vrij klein window heeft waarin de balans op orde is en dat het nogal nauw steekt. Niet voor niets liet Hamilton in de persconferentie weten dat porpoising is verdwenen en dat Mercedes er beter voor staat dan een jaar geleden op hetzelfde moment, maar dat 'enkele onderliggende problemen' van de 2022-auto er nog steeds zijn. Het maakt dat Mercedes meer meedoet dan dat vorig jaar in Bahrein, maar dat Red Bull bedreigen nog wel een brug te ver zal zijn.

3. Ferrari de grote variabele vooraan: is topsnelheid echt beter?

Van de drie topteams is Ferrari het grootste vraagteken. De Italiaanse formatie bleef vooral onder de radar. De rode brigade kan met 417 rondjes terugkijken op productieve dagen en zat er met P4 en P5 in de tijdenlijst ook prima bij. Dat Valtteri Bottas nog voor de Ferrari's stond, geeft overigens meteen aan hoe serieus we die rondetijden moeten nemen. Interessanter is dat Ferrari ogenschijnlijk nog niet het achterste van de tong heeft laten zien. Nou heeft geen enkel team dat natuurlijk gedaan, maar bij Ferrari zijn er twee zaken zeer interessant met het oog op volgende week. Dat begint met de motorstanden. In Maranello is hard gewerkt aan de betrouwbaarheid en de signalen vanuit het team zijn positief. Toch is dat tijdens de test nog niet geprobeerd en blijft het dus wachten op Q3, en ook op zondag om te zien of de motoren heel blijven bij een agressievere stand.

De tweede variabele is de hoeveelheid drag en heeft met hetzelfde te maken: de snelheid op rechte stukken. Het behoeft geen introductie dat de Scuderia hier vorig jaar in tekortschoot ten opzichte van Red Bull. Het is een speerpunt geweest voor de SF-23 en de coureurs zijn er na de testdagen voorzichtig positief over. Zo zei Charles Leclerc dat de auto minder draggy aanvoelt, maar het is interessanter wat hij daar achteraan zei: het inzetten op topsnelheid heeft ook effect gehad op andere eigenschappen van de auto. Het betekent dat Ferrari de zwakke plek sterker heeft gemaakt, maar zijn de goede eigenschappen daardoor minder geworden? Als het de bandenslijtage betreft, kan dat bijvoorbeeld wel wat problematisch zijn. Ook in dat opzicht is het meer dan interessant om Ferrari volgend weekend op de voet te volgen. Leclerc maakte overigens al wel een inschatting en positioneerde Ferrari weer als tweede team: "Ten opzichte van Red Bull hebben we nog wat werk te doen."

4. Aston Martin oogt stabiel, kopzorgen van McLaren worden bevestigd

Wat betreft de teams die vorig jaar om de titel best of the rest vochten, heeft Aston Martin de beste indruk achtergelaten. Fernando Alonso trapte de test donderdag af met de tweede tijd achter Verstappen, al geldt ook hier weer de gebruikelijke disclaimer bij. Belangrijker is dat zijn lange runs competitief waren. Voor die langere runs zitten de hoeveelheden brandstof dichter bij elkaar en is het dus makkelijker om tot een vergelijking te komen. Ook hierbij vormen de motorstanden nog wel een onbekende factor, maar toch: de Aston Martin in handen van Alonso oogde op de meeste plekken stabiel. Het staat in schril contrast met vorig jaar, toen het team bij de wintertest al wist dat het hem niet zou worden. De auto van dit jaar is volgens het team 95 procent nieuw en het radicale concept met elementen van zowel Ferrari als ook Red Bull maakt vooralsnog een prima indruk.

Opvallend is dat Alonso de verwachtingen zelf nog een beetje tempert in zijn mediasessies, terwijl hij normaal altijd hoog van de toren blaast. Het zou wederom een signaal kunnen zijn. Hoog van de toren blazen doet zijn voormalig werkgever Alpine trouwens wel. Op de baan is de Franse equipe behoorlijk onder de radar gebleven, maar Otmar Szafnauer en beide coureurs zijn wel zeer te spreken over de A523. Het staat in schril contrast met McLaren, dat in de voorbije dagen vooral bevestigd kreeg wat het bij de autopresentatie al zei: de 2023-creatie is nog niet top. De eigen aerodynamische doelstellingen zijn in de windtunnel niet gehaald en door gehannes met de winglets heeft het ook de minste ronden kunnen rijden van alle teams. Het begin van 2023 belooft moeizaam te worden en dat is jammer voor talenten als Lando Norris en Oscar Piastri, die wel een zeer interessant rijdersduo vormen.

5. AlphaTauri lastig te peilen, Nyck de Vries fysiek klaar voor de strijd

Tot slot aandacht voor de tweede Nederlander op de grid: Nyck de Vries. Net als dat andere team uit Italië is ook AlphaTauri lastig te peilen. Dat betreft vooral de pure snelheid en hoe competitief de lange runs zijn. Met de betrouwbaarheid lijkt het wel meer dan goed te zitten. Sterker nog: AlphaTauri is het meest productieve team van allemaal gebleken. Het is hoopgevend na wat het team zelf omschrijft als een goede winter. De data van de AT04 uit simulaties en de windtunnel zou bemoedigend zijn en het uitblijven van betrouwbaarheidsproblemen is natuurlijk meer dan welkom.

Dat laatste geldt zeker voor De Vries, die op deze manier veel kilometers heeft kunnen afleggen. Het is na Monza meteen een mooie fysieke test geweest en daar is hij ogenschijnlijk met vlag en wimpel voor geslaagd. "Ik heb alleen maar een paar blauwe plekken, maar dat is normaal als je zoveel rijdt. Verder voel ik me er helemaal klaar voor", liet hij na zijn testwerk weten. Het is de bevestiging dat het keiharde trainen - waardoor een gewassen pak bijna niet meer past - effect heeft. De Vries is fysiek in orde en heeft zijn waarde achter de schermen ook al bewezen met de technische feedback. Het geeft aan dat De Vries persoonlijk optimaal is voorbereid op zijn rookie season, al weet hij ook alles het bij het boven van de lichten valt of staat met één ding: de competitie. "Wij hebben als team wel een stap gezet en de test is voor mij ook goed verlopen, maar het gaat er natuurlijk echt om waar we staan ten opzichte van de anderen. Dat moeten we nog zien", sloot de 28-jarige Fries af.

