Perez hoopt op veel sterker begin van F1-seizoen dan vorig jaar

In 2022 moest Red Bull Racing toezien hoe Ferrari de eerste races van het seizoen over een snellere auto beschikte, terwijl er ook punten voor het team verloren gingen aan DNF’s. Dit jaar lijkt het met zowel de snelheid als de betrouwbaarheid wel goed te zitten bij Red Bull, dat een ijzersterke indruk maakte tijdens de drie testdagen in Bahrein.

Op de laatste dag van de test nam Sergio Perez de honneurs waar voor de regerend constructeurskampioen, nadat Max Verstappen op vrijdag al zijn laatste sessie had in de RB19. De Mexicaan trok er aan het einde van de dag op zachte banden op uit en klokte met 1.30.305 een tijd die drie tienden sneller was dan de rest.

“Het waren drie behoorlijke intense dagen”, kijkt de Mexicaan, die zaterdag maar liefst 133 ronden voltooide, terug op de wintertest. “We testen maar heel kort, dus het was erg belangrijk om het maximale eruit te halen. En daar zijn we volgens mij erg goed in geslaagd. We hebben een goed beeld van onze auto gekregen. Bahrein is een lastige baan om op te testen, doordat de omstandigheden op het circuit elke keer dat je naar buiten gaat anders zijn. Maar ik denk dat we het maximale gedaan hebben. We hebben erg veel aan de afstelling en de banden gewerkt. Ik ben zeer tevreden.”

Wat betreft het aantal verreden kilometers was Red Bull het vijfde team. Verstappen en Perez legden over de drie testdagen genomen 2.235 kilometer af. Een jaar geleden kwam het team tijdens de driedaagse test in Bahrein nog tot 1.731 kilometer. “Dat is normaal in het tweede jaar met dezelfde generatie auto’s, dat je een enorme verbetering op het gebied van de betrouwbaarheid ziet”, aldus de coureur uit Guadalajara. “We hebben zelf in elk geval geen grote problemen gehad.”

Over het feit dat Red Bull de snelste tijd van de test reed, zegt Perez: “Er is afgelopen winter erg hard gewerkt in de fabriek en het team heeft geweldig werk verricht. We hebben zeker een goede basis waar we verder mee aan de slag kunnen. We komen er volgende week echter pas achter waar we echt staan, want ik denk dat we deze dagen niet een volledig beeld hebben gekregen van de pikorde.” Niettemin gaat Red Bull na de testdagen als torenhoge favoriet het nieuwe seizoen in. “We willen in elk geval van voren zitten”, blikt Perez vooruit op de eerste race, die volgende week plaatsvindt in Bahrein. “Het zal een belangrijk weekend worden. De omstandigheden zullen vergelijkbaar zijn als we vanavond hebben gezien. Het zou fantastisch zijn als we veel sterker aan het seizoen beginnen dan vorig jaar.”

Video: Sergio Perez rijdt de snelste testtijd in Bahrein