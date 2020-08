Haas nog niet bezig met rijderskeuze: "Alles is nog mogelijk"

De Amerikaanse renstal heeft zich kortgeleden voor een nieuwe termijn van vijf jaar aan de Formule 1 verbonden door het Concorde-verdrag te tekenen, en daardoor kan de focus nu verlegd worden naar de line-up waarmee het in 2021 wil uitkomen. Romain Grosjean en Kevin Magnussen zijn al sinds 2017 teamgenoten bij Haas en zij werken over het algemeen goed samen, maar Steiner sluit niet uit dat hij het voor volgend jaar over een andere boeg gooit. Hij sluit ook niet uit dat hij twee rookies in zijn bolides zet.

“We kijken naar alles”, gaf Steiner toe voor de Belgische Grand Prix. “We kijken naar alle coureurs en we hebben nog geen besluit genomen. Ik probeer niets te ontwijken. We hebben net het Concorde-verdrag getekend en ik heb nog niet met [teameigenaar] Gene Haas gesproken over coureurs. Ik wil zijn input daarover, dus dat komt binnenkort. Zodra hij een race kan bijwonen, gaan we het bespreken. Maar op dit moment ligt alles nog op tafel, van het houden van de huidige rijders tot het aannemen van twee rookies. Dus als je het zitje wil, dan kan je solliciteren! Alles is op dit moment mogelijk.”

Grosjean en Magnussen willen in 2021 graag aanblijven bij Haas, maar allebei geven ze toe dat ze nog geen gesprekken gevoerd hebben voor volgend jaar. “Het is geweldig nieuws dat Haas in de F1 blijft en dat geeft iets meer kansen”, zegt Grosjean. “Ik denk dat de gesprekken op een gegeven moment gaan komen, maar op dit moment zijn we, mede door de triple headers en dergelijke, gefocust op het racen en proberen het zo goed mogelijk te doen.” Teamgenoot Magnussen spreekt woorden van gelijke strekking: “Er was geen goede reden om met coureurs te praten als de toekomst van het team het belangrijkste punt is om uit te zoeken. Ik verwacht dat we vanaf nu op een gegeven moment gesprekken gaan beginnen, maar dat zullen we zien.”

Met medewerking van Jonathan Noble