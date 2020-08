Gasly: "Moeilijk te accepteren dat Hubert er niet meer is"

Hubert overleed een jaar geleden na een crash tijdens de Formule 2-race op het circuit van Spa. Het overlijden was een zware klap voor Gasly, die jaren samenwoonde met Hubert. Donderdag legde Gasly tijdens z’n wandeling over het circuit een boeket bloemen in Raidillon, de plek waar het ongeluk van Hubert plaatsvond. De Fransman keek terug op een emotionele en moeilijke dag.

“Je weet nooit hoe je op zoiets reageert en ik moet zeggen dat het best een vreemde en moeilijke dag is geweest”, aldus de AlphaTauri-coureur. “Spa is een van mijn favoriete circuits, ik heb hier een hoop mooie herinneringen. Van mijn eerste overwinning in Formule 3 tot de races in Formule Renault 2.0 en GP2. Maar dit jaar is het anders. Zodra ik de paddock betrad, kwam het beeld van vorig jaar weer in m’n hoofd. Dat is iets wat ik niet wil accepteren, of waar ik moeite mee heb om het te accepteren. Zelfs tijdens m’n wandeling over het circuit dacht ik… ik worstel nog met de gedachte dat het echt gebeurd is, maar helaas is het wel de waarheid, het is realiteit. Maar het is zeker niet makkelijk.”

Rivaliteit met Hubert vormde Gasly 'als coureur en mens'

Gasly denkt dat hij veel van zijn progressie als coureur te danken heeft aan de rivaliteit met Hubert. “Hij was een van de jongens waar ik veel tijd mee heb doorgebracht in m’n jeugd, we waren rivalen”, vervolgde hij. “Maar ik weet zeker dat ik zonder hem niet zo ver was gekomen, we hebben elkaar tot het uiterste gedreven, zowel op als naast het circuit. Ik ben er een betere atleet van geworden, een betere coureur en dankzij de competitie ben ik beter gaan presteren. Het is een belangrijk onderdeel geweest van mijn ontwikkeling als mens en coureur, daar kan ik enkel maar dankbaar voor zijn.”

Ondanks de goede herinneringen vindt Gasly het moeilijk om het verdriet opzij te zetten voor dit weekend. “We hebben het er nog vaak over met vrienden, we hadden veel gezamenlijke vrienden”, aldus Gasly. “Tijdens de wandeling over de baan had ik de beelden in m’n hoofd die ik liever nooit had willen zien. Helaas hoort het bij onze sport en… het is moeilijk te accepteren. Zelfs dit soort zaken voelen verkeerd. De speciale helm, het leggen van de bloemen en de gedachten die ik heb.” Hij vervolgde: “Vorig jaar in Budapest heb ik op zondag nog met hem gegeten, we hebben een mooie avond gehad met zijn vriendin en een andere vriend. Dat was de laatste keer dat ik hem zag. Hij was een van de eerste mensen die mij een bericht stuurde toen Red Bull besloot om mij terug te zetten naar Toro Rosso. Voor mij is het moeilijk te accepteren dat hij er niet meer is.”

Met medewerking van Oleg Karpov