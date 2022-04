Haas content met VF-22: Onze kracht is een makkelijke F1-auto

Het Haas F1 Team heeft een keurige seizoensstart achter de rug. De teruggekeerde Kevin Magnussen heeft in Bahrein en Saudi-Arabië waardevolle punten gescoord, waardoor de renstal nu vijfde in de stand staat bij de constructeurs. Het is een enorme stap ten opzichte van vorig jaar, toen het team besloot de auto niet door te ontwikkelen en het hele seizoen achteraan reed. Haas besloot in 2021 de focus te leggen op 2022 met de nieuwe technische regelgeving en dat betaalt zich voorlopig uit. De VF-22 is rap genoeg om de strijd achter Red Bull Racing en Ferrari aan te gaan. Het team stelt dat het karakter van de auto goed bij de coureurs past.

Op de vraag wat de VF-22 onderscheidt van de andere wagens, antwoordt ontwerper Andrea de Zordo tegen Motorsport.com. "Ik denk dat de auto vanaf het begin eenvoudig te besturen is. De coureurs lijken er prima mee uit de voeten te kunnen. Zij reden al prima rondetijden, nog voordat we echt flink wat kilometers hadden gemaakt. Dit is denk ik de kracht van de auto."

Zordo wordt bijgevallen door Haas-teambaas Guenther Steiner. De Italiaan liet weten dat Magnussen hem had gezegd dat de auto goed zijn werk doet op het asfalt. "In de race doet de auto wat hij wil, althans dat heeft hij gezegd. Hij zei: 'Het is leuk om mee te rijden. Ik kan de hele tijd strijden en competitief zijn'", aldus de Italiaan. Haas maakt echter geen haast met updates, dit omdat het ervan overtuigd is dat er alleen met de afstelling al verbeteringen te halen zijn.

"Tijdens de tweede test hebben we niet zoveel rondjes kunnen rijden als de concurrentie", doelt Zordo op de vrachtvertraging voorafgaand aan de tweede F1-test in Bahrein. "Het is een leerproces en misschien zitten wij daar nog iets meer in dan anderen. Ik denk dat als we de auto beter leren kennen we er nog meer uit kunnen halen, zelfs zonder updates. We richten ons nu in ieder geval op het leren kennen van de basis van de auto."