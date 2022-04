Het Haas F1 Team kent vooralsnog een uitmuntende seizoensstart, maar weet maar al te goed dat de concurrentie niet stilzit en snel met nieuwe upgrades komt. Teambaas Guenther Steiner weet dat er nog meer snelheid in de VF-22 schuilt en stelt dat alle ontwikkelingen aan de auto wel een aanzienlijk voordeel moeten opleveren. Haas wil met updates komen en niet met kleine upgrades. "Want voor mijn gevoel zijn upgrades altijd een beetje overrated. Met upgrades ziet het verschil in downforce er altijd heel anders uit, voor mij is dan altijd de belangrijkste vraag wat het precies doet", zegt de Italiaan. "Als het aan iemand van de aerodynamica ligt, nemen we elk weekend voor een miljoen dollar aan upgrades mee. Het is juist nu zaak, vanwege het budgetplafond, dat we hier voorzichtig mee omspringen. Ik zeg niet dat niemand iets goeds meebrengt, maar ik zeg alleen dat het overrated is."

Bij de Amerikaanse formatie proberen ze zaken dit jaar dus anders aan te pakken door rustig aan te doen met updates: "Niet omdat we geen geld hebben, maar omdat ik het pakket wil samenbrengen", vervolgt Steiner. "We moeten kijken of het voordeel meetbaar is, en introduceren als we er progressie mee boeken en het niets verandert aan de balans van de auto. We moeten niet als een gek overal maar upgrades vandaan halen. Laten we ons richten op de auto en eruit halen wat erin zit."

In het F1-seizoen 2019 verliep het bij Haas op dit vlak alles behalve vlekkeloos. De gebrachte updates deden uiteindelijk niet hun werk, wat ervoor zorgde de renstal teruggreep naar de auto waar ze het seizoen mee aanvingen. Volgens Steiner heeft Haas geleerd van dat jaar. "Ik probeer niet twee keer dezelfde fout te maken." Haas bezet momenteel de vijfde positie in het kampioenschap door de gescoorde punten van Kevin Magnussen in Bahrein en Saudi-Arabië. Door het tempo van de auto is Steiner ervan overtuigd dat het geregeld in het veld achter Red Bull Racing en Ferrari kan strijden. "Uiteraard zijn er zaken die beter kunnen", gaat Steiner verder. "Kevin vindt de auto sterk en hij kan voor zijn gevoel heel competitief zijn. De wagen is dus goed, nu is het zaak om elk weekend de juiste afstelling te vinden. Mochten we er het beste uithalen, dan zeg ik dat we in de voorhoede van het middenveld zitten."