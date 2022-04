De positie van Formule 1-coureurs is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Hoewel de rijders volgens voormalig F1-coureur Alexander Wurz voorheen werden gezien als gewone sporters, kan dat sinds F1 zich uitliet over de situatie met Black Lives Matters niet meer. Tot dit jaar knielden een aantal coureurs nog voor de start van een race om een vuist te maken tegen racisme, dit met een door F1 bedachte campagne 'We Race As One'. "De tijden waarin ze zeiden: 'Ik ben een atleet, ik bemoei me niet met politieke zaken', zijn wel voorbij", stelt GPDA-voorzitter Wurz tegen The Guardian.

Dat de F1-rijders zich inderdaad niet meer uit dergelijke discussies kunnen houden bleek in Saudi-Arabië. Op vrijdag werd een olieraffinaderij op een kleine twintig kilometer afstand van het Jeddah Corniche Circuit het doelwit van een raketaanval, uitgevoerd door een rebellengroepering uit Jemen. Er werden vervolgens flinke discussies gevoerd, waarbij de F1-teambazen al vrij snel tot de beslissing kwamen om toch te gaan racen in Jeddah. Bij de GPDA waren er echter veel twijfels. De F1-coureurs lieten in eerste instantie duidelijk weten niet te willen racen omwille van de veiligheid. Uiteindelijk haalde een uitgebreide uitleg over de veiligheid rondom het circuit de coureurs over.

Desondanks stelt Wurz dat daar een zeer krachtig signaal is afgegeven door de heren. "Ik vond het indrukwekkend om te zien dat ze daar allen samen kwamen", vervolgt de Oostenrijker. "Dat gebeurde de laatste jaren al, maar nu kwamen ze echt samen als sporters. De transformatie van jonge mensen die deze verantwoordelijkheid nemen is indrukwekkend. We hebben het over mensen die zich volledig toewijden aan hun professionele loopbaan. Zij stappen naar buiten, informeren zich en vormen dan hun mening."