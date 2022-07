Steiner over roerige periode Schumacher: "Moesten rust bewaren"

De worstelingen en crashes begin dit Formule 1-seizoen plaatsten vraagtekens bij de toekomst van Mick Schumacher. Maar sinds Canada heeft de Duitser duidelijk een stap gezet. Hoewel hij in die race door technisch malheur uitviel, sloeg hij op Silverstone en Oostenrijk met puntenfinishes terug. Op de Red Bull Ring werd hij met zijn zesde positie tevens uitgeroepen tot Driver of the Day. Volgens Haas-teambaas Guenther Steiner had de renstal altijd al vertrouwen in de coureur en laat dit ook zien dat de formatie kalm moet blijven in frustrerende tijden. "Het doel was om de rust te bewaren", zegt Steiner tegen Motorsport.com. "Het mooie is dat deze rust exact op het moment kwam dat buitenstaanders onrust probeerde te creëren. Ik zeg niet dat het voldoening geeft, maar we werken samen met Mick om succesvol en snel te zijn. Dat is ons nu gelukt. Ik ben daar zeer blij mee."

Steiner geeft toe dat Schumacher een soort van reset nodig had begin dit F1-seizoen nadat Nikita Mazepin werd vervangen door de snellere Kevin Magnussen. "Mick had het in het begin echt lastig", vervolgt de Italiaan. "Hij was vorig seizoen namelijk superieur aan zijn teamgenoot en ineens was dat niet meer het geval. Dat heeft invloed op hoe een coureur rijdt en hoeveel druk 'ie zichzelf oplegt. Dat moest hij leren. Hoe verder vooraan, hoe dikker je huid moet zijn. Neem het duel op Silverstone met Max Verstappen. Hij verloor daar, maar in dat proces leerde hij zo ontzettend veel. Als je tegen dat soort coureurs vecht dan leer je snel. In de achterhoede kom je er niet achter hoe F1 werkt. Veel gasten komen uit de Formule 2 en denken te weten hoe het in F1 werkt, maar dat kost tijd. Je kunt zoiets niet forceren. Het is net als school, daar leer je ook niet alles in twee dagen. Nu is het zaak dat Mick leert hoe hij een betere auto bestuurt, kan blijven vechten en punten scoort. Het is normaal dat het niveau vooraan hoger is. Het is goed dat hij daar nu langzamerhand komt. Nu is het zaak om het niveau dusdanig omhoog te trekken dat het normaal wordt om voor punten te vechten."

Schumacher is momenteel onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en zijn toekomst in de koningsklasse gaat voornamelijk afhangen van wat de plannen van Ferrari met hem zijn. Toch is het volgens Steiner aan Haas om te bepalen of hij bij de Amerikanen blijft of niet. "Ik ga het niet hebben over contracten met Ferrari", vervolgt hij. "En ook niet het contract tussen Ferrari en Mick, want ook ik ken die details niet. Ik heb een bepaald beeld, maar ken de details niet en wil ze ook niet kennen. Jullie als media dienen dat ook te respecteren." Volgens Steiner bepaalt Haas haar eigen koers: "Je kunt niet concluderen dat Ferrari ons vertelt wat we doen. Wij hebben daar zeggenschap over."