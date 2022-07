Mogelijk laatste GP van Frankrijk: “Wil ervan genieten”

De expansiedrift van de Formule 1 begint ook zijn tol te eisen voor klassieke circuits. Spa-Francorchamps staat naar verluidt op de nominatie om van de kalender te verdwijnen. Hoewel Paul Ricard niet bepaald een klassieker is, is Frankrijk wel een belangrijke markt. Met Pierre Gasly en Esteban Ocon heeft het land immers twee coureurs in de klasse. De dreiging dat de race van de kalender verdwijnt is een klap voor Gasly. Hij wil er dit weekend het beste van maken.

“Het is een speciaal weekend, dit is mijn thuisrace”, blikt hij vooruit. “Zeker dit jaar nu er onzekerheid is over de toekomst van de Franse Grand Prix. We weten niet of de race volgend jaar nog op de kalender staat, dus ik wil van elk moment genieten. Ik wil het delen met de fans, met mijn supporters en de Franse Formule 1-liefhebbers. We hebben dit weekend in de chicane op het achterste rechte stuk een speciale Gasly-tribune. Het is mooi om zoiets persoonlijks te kunnen doen. De sfeer zal goed zijn en ik hoop dat onze auto goed genoeg is om het Franse publiek te trakteren op een mooie show.”

AlphaTauri komt dit weekend met een forse update om de auto te verbeteren, zo onthulde Yuki Tsunoda eerder. Dat moet helpen om de AT03 te verbeteren in de medium snelle bochten. “Oostenrijk was voor ons een weekend om te vergeten”, zegt Gasly. “Ik kijk heel erg uit om weer aan de slag te gaan op Paul Ricard. De kwalificatie was goed, maar de race was een drama. Ik kijk graag vooruit en ik hoop dat we met de updates dit weekend een stap kunnen zetten. Ze zijn voornamelijk qua aero heel belangrijk, hopelijk zijn we inderdaad een stuk sneller.”

Gasly staat dertiende in het wereldkampioenschap, AlphaTauri heeft de achtste stek bij de constructeurs.