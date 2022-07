AlphaTauri komt met forse upgrade naar GP van Frankrijk

AlphaTauri haalde dit seizoen amper nog punten op conventionele circuits. Vooral wanneer een circuit snelle bochten heeft, is de AT03 moeilijk te besturen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het team slechts achtste staat bij de constructeurs. Kopman Pierre Gasly vinden we in de ranglijst terug op de dertiende plaats. Het aankomende raceweekend op Paul Ricard zou daarom ook weer lastig moeten worden voor de renstal, maar Yuki Tsunoda heeft goede hoop dat het dit weekend anders is.

“Ik heb een paar keer op dit circuit gereden, het was vorig jaar best moeilijk voor mij”, zegt de Japanner. “Het is een circuit waar je de afstelling goed moet hebben in middelsnelle bochten. Het kan heel lastig zijn met een enorm recht stuk en de snelle Signes-bocht. Vooral aan het eind van de eerste en derde sector heb je wat langzame stukken. Normaal zou dit de zwakke punten van onze auto blootleggen, maar we hebben dit weekend in Frankrijk een update. Hopelijk helpt ons dat in de snelle bochten. Het is echt tijd dat we weer aansluiten in Q3, dat zou het makkelijker moeten maken om op zondag punten te scoren.”

Met betrekking tot de update zegt Tsunoda: “We zijn voor een forse upgrade gegaan, daarmee moeten we meer load op de wagen krijgen. Tot nu toe waren we in medium tot snelle bochten heel zwak. Hopelijk kunnen we hierdoor constanter worden en kunnen we verder naar voren vechten.”