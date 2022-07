Vanwege problemen met porpoising en bouncing begon Mercedes niet sterk aan het Formule 1-seizoen 2022. De achterstand qua snelheid op Ferrari en Red Bull Racing was fors te noemen en voordat daar echt aan gewerkt kon worden, werden er ontwikkelingen gebracht die het stuiteren moesten verminderen. Sinds dat met de upgrade bij de Spaanse Grand Prix lukte, is de focus langzaam verlegd naar het sneller maken van de W13. Ook dat lijkt inmiddels redelijk te lukken: hoewel Ferrari en Red Bull met name in de kwalificaties nog wel behoorlijk wat sneller zijn, kruipt Mercedes qua race pace langzaam richting de twee topteams.

Zo crashten Lewis Hamilton en George Russell in Oostenrijk tijdens de kwalificatie, maar wisten zij zich te herstellen met uiteindelijk posities drie en vier in de race. "Hoewel we in Oostenrijk weer iets sneller waren, waren we nog steeds niet snel genoeg om echt vooraan mee te doen", analyseert teambaas Toto Wolff in aanloop naar de Franse GP. "We moeten blijven jagen op die laatste paar tienden en we moeten nieuwe ontwikkelingen op de auto blijven zetten, waaronder dit weekend in Frankrijk. Paul Ricard is een heel ander circuit en een andere uitdaging. Het heeft heel vlak asfalt en veel verschillende soorten bochten, evenals lange rechte stukken. Het doel is om het gat met het front verder te verkleinen en hopelijk opnieuw op het podium te staan."

Want het podium bereiken is iets wat Mercedes de afgelopen races steeds beter is gelukt. Daardoor staat de teller inmiddels op zeven podiumplaatsen, waarmee de Zilverpijlen duidelijk laten zien dat zij momenteel het derde snelste team zijn. Dat de vorm momenteel een stuk beter is dan eerder in het seizoen, is iets waar Wolff en het team erg blij mee zijn. "In de eerste zeven races stonden we drie keer op het podium, terwijl we nu vier podiums in de laatste vier races hebben gepakt", vertelt de Oostenrijker. "Ik ben erg tevreden met het momentum dat we nu opbouwen en dat weerspiegelt ook de enorme inzet van het team. Iedere ronde leren we weer iets meer over de W13 en het is bemoedigend dat we dit terugzien in onze ontwikkeling en de resultaten."