Steiner: Liever meer double-headers dan één triple-header

Vorig jaar moest de Formule 1 noodgedwongen een aantal triple-headers organiseren om een enigszins representatieve kalender op poten te zetten. De teams maakten toen al duidelijk dat dit een enorme belasting was voor het personeel. Daarom werd de wens uitgesproken om dat op toekomstige kalenders niet langer te laten gebeuren, maar op het programma voor 2021 staan inmiddels vier triple-headers gepland. De eerste werd de afgelopen weken afgewerkt, met achtereenvolgend de Grands Prix van Frankrijk, Stiermarken en Oostenrijk.

Hoewel ook Guenther Steiner geen liefhebber is van de triple headers, is hij begripvol waarom de F1 daar in 2021 voor heeft gekozen. “Met corona en de veranderingen op de kalender zijn er redenen waarom er dit jaar triple-headers zijn, maar we moeten wel proberen om ze te voorkomen”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat het beter is om consistent double-headers te hebben dan om vier triple-headers af te werken in een seizoen. Bij drie opeenvolgende races zijn sommige mensen een maand van huis en in die periode doen ze drie races, wat ook behoorlijk stressvol is. Ik weet zeker dat de FOM ernaar gaat kijken.”

Vooral Rusland-Turkije-Japan zwaar

De eerste van vier triple-headers is achter de rug. Direct na de zomerstop volgt een loodzware periode met drie opeenvolgende triple-headers, wat inhoudt dat er negen races in elf weken worden afgewerkt. “Het personeel kijkt er niet echt naar uit, moet ik toegeven”, vertelde Steiner over het sentiment binnen Haas F1 Team. “Ik denk dat ze vooral zin hebben om naar huis te gaan, zoals je je kan voorstellen na deze triple-header. We hebben ook besproken dat er na de zomerstop nog drie volgen en dat het zwaar wordt. We moeten echter door blijven gaan. Maar aan het eind van het seizoen kunnen we echt zeggen dat het voor iedereen zwaar was. Hopelijk doorstaat iedereen het en leveren we goed werk.”

Na de zomerstop reist het F1-circus eerst af naar België, Nederland en Italië. De daaropvolgende triple-header is op papier de zwaarste met achtereenvolgens Rusland, Turkije en Japan, erkent Steiner. “Die triple header wordt veel zwaarder door de veranderingen van de tijdzone en de jet lag die erbij komt kijken”, vertelde hij. De opeenvolgende races in Frankrijk en Oostenrijk vallen daarbij relatief mee. “Hier kon ik iedereen op maandag [tussen de GP’s van Stiermarken en Oostenrijk] een vrije dag geven, zodat ze hier zelf wat activiteiten konden doen. Maar als je van het ene naar het andere land vliegt, heb je niets… dan breng je je vrije dag door in het vliegtuig.”