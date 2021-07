Horner ziet updates voor RB16B niet ten koste gaan van 2022-auto

Elk seizoen weer staan de teams in de Formule 1 voor de moeilijke vraag wanneer er een punt moet worden gezet achter de ontwikkeling van de huidige auto en de focus in de fabriek volledig naar de wagen voor het volgende seizoen moet worden verlegd. Staak je het werk aan de huidige bolide te vroeg, dan loop je de kans dat de concurrentie je dat jaar nog voorbij streeft. Ga je te lang door, dan begin je mogelijk met een achterstand aan het nieuwe seizoen. Dit jaar is deze kwestie nog lastiger, doordat er volgend jaar een compleet nieuwe auto in de Formule 1 wordt geïntroduceerd waarin behoorlijk wat werk gaat zitten.

Kleinere teams als Haas en Williams ontkomen er niet aan al vroeg in het jaar de aandacht naar 2022 te verschuiven. Voor de iets grotere teams is de zaak complexer, aangezien de verschillen in de middenmoot momenteel bijzonder klein zijn. Aan de kop van het veld zijn de belangen nog groter en kan een te vroege switch van het ene naar het andere project zelfs bepalen wie er dit jaar met het kampioenschap vandoor gaat.

Red Bull liet eerder al weten gedurende het Formule 1-seizoen 2021 met updates te blijven komen, nu het team een goede kans maakt om met Max Verstappen de wereldtitel te pakken. Gevraagd wanneer de focus van het team uit Milton Keynes naar 2022 gaat, antwoordt Christian Horner met een glimlach op het gezicht: “Ik denk in Abu Dhabi!” Om op serieuze toon verder te gaan: “Weet je, je moet het week voor week en race voor race bekijken. Ik denk dat het team momenteel fantastisch werk levert als het gaat om het balanceren van de uitdagingen van dit jaar en volgend jaar.”

“Dit is niets nieuws”, benadrukt hij. “Ik bedoel, er wordt hier op het moment veel ophef over gemaakt, maar we hebben in het verleden vaker grote reglementswijzigingen gehad. Het is gewoon een kwestie van de juiste balans vinden en kijken naar wat op een bepaald moment de meeste prioriteit heeft. Het team werkt momenteel ongelofelijk hard en is extreem goed en efficiënt bezig.”

Ervoor gaan

Verstappen verwacht eveneens niet dat Red Bull in 2022 pijn zal hebben van het feit dat de renstal dit jaar met upgrades blijft komen, al houdt hij wel een slag om de arm. “Ik denk het niet, maar dat weet je natuurlijk nooit van tevoren”, zei hij vorige week op de Red Bull Ring. “Maar ik denk wel: als je een kans hebt om voor het kampioenschap te gaan, dan moet je er vol voor gaan. Dat lijkt me wel logisch.” Red Bull en Honda hebben bovendien hard gewerkt om te komen waar ze nu zijn. Verstappen herhaalt: “Als je de kans dan eenmaal hebt, nadat je er in de afgelopen jaren zo hard voor gewerkt hebt, dan moet je er gewoon voor gaan.”