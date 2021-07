F1 Tech: Wat updates zeggen over de ambitie van Aston Martin

Aston Martin kende een tegenvallende start van het huidige F1-seizoen. Dat heeft vooral te maken met de naweeën van de aangepaste aero-regels. Die hadden meer invloed op teams die met een low rake-concept rijden dan op bijvoorbeeld Red Bull, een team dat een high rake-concept hanteert. Terwijl de hoge heren van Aston Martin misbaar maakten over de ‘oneerlijke’ wijzigingen in het reglement, heeft de technische afdeling flinke stappen gemaakt om uit het dal te geraken.

Het team kwam aan het begin van het seizoen met een reeks kleinere updates waarmee het tij gekeerd werd. Het team scoorde slechts 5 WK-punten in de eerste vier races, in de volgende vier werden maar liefst 39 punten gehaald. Hoewel er afgelopen weekend in Oostenrijk geen punten bijkwamen, maakte het team op de Red Bull Ring wel degelijk een punt met de grootste update tot nog toe. Sterker nog, het pakket dat Aston Martin introduceerde in Oostenrijk is omvangrijker dan wat we tot nu toe bij alle teams gezien hebben dit seizoen.

We beginnen aan de voorkant van de auto met een ogenschijnlijk kleine, maar behoorlijk significante verandering aan het bovenste deel van de voorvleugel. Een groot deel van de bovenste plaat is onveranderd gebleven, maar het uiteinde loopt agressiever af waardoor de luchtstroom meer onder de auto terechtkomt (rode pijl).

Een aantal veranderingen aan de bargeboards zijn de spil in het pakket. De aanpassingen hebben ongetwijfeld invloed op de luchtstromen die richting dat deel van de auto gestuurd worden. Daarnaast zorgt het voor een verbetering van de nieuwe componenten die aan de onderkant van de wagen geplaatst zijn.

Zoals we op bovenstaande illustratie kunnen zien, had Aston Martin niet genoeg updates om beide wagens van het nieuwe pakket te voorziet. Lance Stroll kreeg in Oostenrijk de voorkeur, hoewel het team eerder aangegeven heeft dat het brengen van updates op basis van de WK-stand bepaald zou worden.

De aanpassingen bestaan uit de toevoeging van een boomerang-winglet (groene pijl), extra sleufjes in het verticale deel waardoor er een veerachtige structuur ontstaat (blauw pijl). De bijlkop-achtige sectie rond de vloer is iets omhoog gebracht waardoor een golfsectie ontstaat voor de achterkant van de vloer (rode pijl).

Het team heeft boven op de vleugel voor de sidepod twee vortex-generators geplaatst. Daarmee wordt een deel van de luchtstroom van de sidepod weggevoerd.

Aston Martin heeft de vloer ook aangepast met het verwijderen en aanpassen van enkele onderdelen die ten goede moeten komen van de algehele performance. Naast de sidepod heeft het team een vinnetje toegevoegd (aangegeven in groen). Daarmee zitten er nu vier van dergelijke vinnetjes. Voorheen zat er op de achterkant van de vloer (aangegeven in rood) nog een complete rij met vinnetjes, maar dit is nu volledig verwijderd.

Aston Martin is ook ijverig geweest in het gebied voor de achterband. Vooral de opbouw van dit deel is flink aangepast. Er is nu een soort ‘glijbaan’ ontstaan, voorheen was het nog een trapje (inzet).

Het team heeft daarnaast ook nog enkele subtiele aanpassingen gedaan aan de buitenkant van de diffuser. De vorm van wat lijkt op een Gurney-flap heeft nu een afgeronde kant gekregen aan de weerskanten van de diffuser (gemarkeerd in groen). Daarnaast is het bovenste sleufje ingekort en de metalen onderdeeltjes waarmee het geheel stijf wordt gemaakt, zijn als gevolg daarvan ook aangepast (aangegeven in geel).

Het omvangrijke pakket van de Oostenrijkse Grand Prix kwam nadat het team eerder al een aantal stappen had gezet. Ook tijdens de GP’s in Portugal en Azerbeidzjan kwam het team al met kleinere verbeteringen. De aanpassingen die in Baku gebracht werden, hadden meer te maken met de luchtstroom rond de cockpit. Het team paste de spiegels aan zoals Mercedes ze ook gebruikt. De winglet op de halo werd vervangen voor een paar kleinere vinnetjes op de beide zijkanten van de halo.