De Amerikaanse Grand Prix werd zondag bezocht door zo’n 200.000 toeschouwers. COTA was stijf uitverkocht voor de eerste Formule 1-race op Amerikaanse bodem sinds 2019. F1-promotor Liberty Media heeft er sinds de overname van de sport geen geheim van gemaakt dat het Noord-Amerika ziet als een groeimarkt. Recent werd de Grand Prix van Miami aangekondigd en er wordt zelfs gesproken over de toevoeging van een derde race. Tijdens de race op COTA waren vertegenwoordigers van een organisatie uit Las Vegas aanwezig om mogelijkheden voor een race in die gokstad te verkennen.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner liet desgevraagd weten een derde race wel te zien zitten, mits het op de lange termijn interessant blijft. “Het lijkt erop dat er genoeg interesse is voor een derde race”, vertelde de Italiaan. “Het is natuurlijk een vraag voor de mensen van de FOM, maar op dit moment doen ze het goed met de locaties voor de races en er is voldoende aandacht voor de sport. In de Verenigde Staten is er nu veel interesse, maar we moeten niet alleen naar de korte termijn kijken. Ook op de lange termijn moet er voldoende interesse zijn. Je kunt altijd een piek hebben en we hebben nu een paar races die heel goed gaan, maar daarna kan het ook instorten.”

Liberty Media heeft in aanloop naar de Amerikaanse GP veel tijd gestoken in het beter vermarkten van de sport. Zo werd een samenwerking gestart met de NBA en voerden verschillende teams demo's uit in het land. Ook het effect van Netflix-hitserie Drive to Survive zou in zekere zin bijgedragen hebben aan de populariteit van de Formule 1. “Op de korte termijn is het interessant om een derde race toe te voegen, het is interessant genoeg en het is uitverkocht”, voegde Steiner toe. “Ik denk dat Miami volgend jaar ook uitverkocht is, dus er is voldoende interesse in de Verenigde Staten. Op dit moment kunnen we drie races hebben, maar het belangrijkste is dat we op de middellange termijn zorgen voor voldoende belangstelling.”

De keerzijde van de Amerikaanse belangstelling is dat er steeds meer races op het bordje van het Formule 1-personeel geschoven worden. Hoewel Steiner van zijn werk houdt, is de uitdijende kalender inmiddels wel pittig. “Het aantal races, ik voel het inmiddels wel”, aldus Steiner. “Het klinkt vreemd, maar ik voel het. Je probeert gewoon je best te doen en een balans te vinden tussen familie en werk. Ik klaag niet over de kalender, ik ben blij dat ik onderdeel ben van dit circus. Dat gevoel hebben veel mensen volgens mij, maar we moeten ook wel zorgen dat we zo nu en dan even op adem kunnen komen. Het managen van de tijd is belangrijk.”