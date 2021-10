F1 opgelucht dat resultaten enquête gevoel over publiek bevestigen

In samenwerking met Motorsport Network en Nielson Sports voerde de Formule 1 de F1 Global Survey uit. Aan de vooravond van de Amerikaanse Grand Prix werden de resultaten van die enquête – waaraan 167.000 fans uit 187 landen deelnamen – gepresenteerd. Ten opzichte van de vorige peiling in 2017 is het publiek jonger en meer divers geworden. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 32 jaar ten opzichte van 36 jaar in 2017, terwijl het percentage vrouwelijke respondenten in de laatste vier jaar bijna is verdubbeld. Ook was er een groei van het aantal fans dat de F1 vijf jaar of minder volgt, vooral in markten als de Verenigde Staten, India, China en Mexico.

Deze bevindingen worden als bemoedigend en belangrijk gezien door Formule 1 CEO Stefano Domenicali. “Ik denk dat diversiteit en het trekken van een jonger publiek ons in staat stelt om te verrijken, in de zin dat we de aandacht van meer mensen kunnen trekken. Dat is iets wat we zien gebeuren als gevolg van het gebruik van de juiste taal, het juiste verhaal en de juiste tools, waarmee we dichter bij de manier komen waarop de jongere generatie werkt en zich gedraagt. Op dat vlak zijn we van plan om nog harder te pushen.”

Drive to Survive heeft 'grote impact'

Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de grotere focus op de digitale wereld. Onder het bewind van Bernie Ecclestone werd er weinig gedaan met social media, maar sinds de sport eigendom is van Liberty Media is die houding fors veranderd. Een andere factor is de Netflix-serie Drive to Survive, waarmee de F1 een hele groep nieuwe fans heeft getrokken. “Drive to Survive heeft natuurlijk een grote impact gehad, vooral op degenen die niet zulke fanatieke fans van Formule 1 waren”, weet Domenicali. “Ze zagen verschillende verhaallijnen met betrekking tot de sport, dus het heeft absoluut een positieve impact gehad.”

De bevindingen van de F1 Global Survey sluiten volgens Domenicali aan bij het beeld dat de F1 heeft van het publiek dat bij races aanwezig is. Het biedt de sport volgens de Italiaan ook de mogelijkheid om het aanbod bij de Grands Prix aan te passen aan de wensen van de over het algemeen jongere fans. “Dat dwingt ons ook om na te denken over wat we al van plan waren, om ongelofelijke evenementen te hebben waar men naar de races komt. Natuurlijk hangt het af van de prijs, maar ook van wat we voor die prijs aanbieden aan de mensen die hier komen. We hebben geweldige plannen voor de toekomst. Hopelijk ligt COVID snel achter ons, zodat we de spanning weer fysiek op het circuit kunnen meemaken. Dit is iets wat we meenemen in onze overwegingen. Het is goed om te zien dat de vibes en het gevoel dat we hebben, worden bevestigd door dit onderzoek.”