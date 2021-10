Opnieuw tijdverlies: Sainz maant Ferrari pitstops te verbeteren

Ferrari-nieuweling Carlos Sainz heeft dit seizoen al driemaal te maken gekregen met een tergend trage pitstop. In Groot-Brittannië (tien seconden) en Turkije (vijf seconden) verloor hij waardevolle tijd tijdens zijn bandenwissel. In Amerika ging het opnieuw mis, met een stop die drie seconden langzamer was dan het gemiddelde.

Het lijdend onderwerp baalt van de situatie en stelt dat hij flink wat punten meer had kunnen scoren. Momenteel staat Sainz op de zevende plaats in het kampioenschap, op 5,5 punten van teamgenoot Charles Leclerc op P6. “We moeten er naar blijven kijken en als team verbeteren, want we zijn niet blij met de situatie”, zegt de Madrileen over de pitstops. “Er zijn nu al een aantal pitstops geweest waar we problemen hadden. Dit was de tweede opeenvolgende keer en de derde maal dit seizoen. We hebben door die kleine problemen heel wat punten laten liggen.”

"Pitstops moeten van excellent niveau zijn"

Op het Circuit of the Americas eindigde Sainz als zevende, op drie seconden achter Mercedes-coureur Valtteri Bottas en zeven seconden achter Daniel Ricciardo in de McLaren. Volgens de Spanjaard was de vijfde plaats haalbaar: “Ik denk dat we vrij gemakkelijk de undercut op Ricciardo hadden kunnen laten werken, maar het is niet anders. We moeten als team blijven werken om dit te verbeteren. We hebben punten laten liggen. Die zijn dit jaar misschien niet zo belangrijk, maar als we in de toekomst willen strijden om titels moeten al dit soort dingen van excellent niveau zijn. Daar ontbreekt het nu een beetje aan.”