F1 start samenwerking met basketbalcompetitie NBA

Ter ere van de Amerikaanse Grand Prix en het 75-jarig bestaan van de NBA werken de beide sporten samen aan uitwisselbare content en proberen ze elkaars fans enthousiast te maken en te laten proeven aan andere sporten. De NBA behoort in de Verenigde Staten tot een van de grootste sportcompetities en heeft op social media een schamele 134 miljoen volgers, meldt de website Motorsport Broadcasting. De Formule 1 is daarentegen wereldwijd de grootste autosportklasse, maar kan er qua bereik op social media 'maar' 32 miljoen volgers tegenover zetten. Het is voor de Formule 1 dus vooral een kans om een nieuw publiek aan te boren.

Als gevolg van de samenwerking worden van alle NBA-teams speciale kleurstellingen op F1-wagens gepresenteerd. De eerste tien teams uit twee divisies hebben al een eigen livery gepresenteerd gekregen. Donderdag zullen de F1-coureurs in de paddock meedoen aan een basketbalwedstrijd waar ze begeleid worden door oud-spelers. Voor het winnende team is er 20.000 dollar te verdienen. Dat bedrag gaat naar een goed doel naar keuze.

De Formule 1 probeert op allerlei manieren voet aan de grond te krijgen in Amerika. De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt dit weekend op het Circuit of the Americas in Texas verreden, maar volgend jaar wordt de Grand Prix van Miami toegevoegd. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een derde Formule 1-race in Amerika, die moet plaatsvinden in Las Vegas of Indianapolis.

