GPUpdate Podcast: Vierde plek Albon 'too little, too late'

Albon zelf sprak na afloop van zijn beste prestatie van afgelopen seizoen. Weliswaar eindigde hij in Mugello en Bahrein een plekje hoger (op P3), maar Albon schatte de pure prestatie op het Yas Marina Circuit hoger in, zo liet hij na afloop van de race optekenen. "Ik heb het gevoel dat dit mijn beste weekend is geweest. We hebben niet opgegeven en hebben geprobeerd om oplossingen te vinden om het comfortabeler voor me te maken in de auto. Het is en blijft een lastige auto om in te rijden.

Of zijn optreden goed genoeg was om z'n plekje bij Red Bull veilig te stellen voor 2021, blijft een vraagteken. Albon wilde er nog niet op vooruitlopen. "Dit voelt als een goed einde van het jaar. Of het genoeg is? Dat is niet aan mij om te bepalen, maar ik heb het gevoel dat ik er alles aan heb gedaan. Ik laat het aan de anderen over om te beslissen.”

Die beslissing ligt niet bij het panel van de GPUpdate Podcast, maar Erwin Jaeggi, Filip Cleeren en Mike Mulder waren unaniem in hun oordeel: Albon moet bij Red Bull plaatsmaken voor Sergio Perez. De vierde plek van Albon in Abu Dhabi was "too little, too late", aldus Jaeggi en Mulder miste de absolute wil bij Albon om Hamilton voorbij te gaan en te knokken voor zijn plekje.

GPUpdate Podcast

Uiteraard bespreken Erwin Jaeggi, Filip Cleeren en Mike Mulder in de nieuwste editie van de GPUpdate Podcast ook de dominante zege van Verstappen. En is McLaren op de weg terug om weer het topteam te worden dat het ooit was?

