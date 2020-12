Tsunoda is de 21ste Japanner in de Formule 1. Wie gingen hem voor?

Japan heeft in de loop der jaren een bont gezelschap aan Formule 1-coureurs voortgebracht. Soms verrasten ze in positieve zin, zoals Takuma Sato en Kamui Kobasyashi, maar vaker vielen de prestaties zwaar tegen.

De Formule 1 en Japan hebben een lange gemeenschappelijke historie. Honda debuteerde al in 1964 in de koningsklasse van de autosport en wist een jaar later z'n eerste Grand Prix te winnen. Tot teleurstelling van de vele Japanse F1-fans niet met een landgenoot achter het stuur, maar met de Amerikaan Richie Ginther.

Wildcards

De eerste Japans F1-coureur Hiroshi Fushida, hier in actie in de training voor de Britse GP. Photo by: Motorsport Images

Het zou nog jaren duren alvorens een Japanner voet aan de grond zou krijgen in de Formule 1. Pas in 1987 kreeg een Japanse coureur een volledig contract bij een F1-team. Daarvoor waren al wel eens Japanners actief geweest, maar dat gebeurde halverwege de jaren zeventig vooral met een wildcard in de eigen Grand Prix van Japan. Coureurs als Masahiro Hasemi, Masami Kuwashima, Kazuyoshi Hoshino, Noritake Takahara en Kunimitsu Takahashi mochten met inschrijvingen als Kojima, Heros en Meiritsu meedoen. Echt potten breken deden ze niet. Overigens kwam de allereerste Japanse F1-piloot niet in eigen land in actie: Fushida schreef zich in 1975 met Maki in voor de Britse en Nederlandse Grand Prix. Beide keren verscheen hij niet aan de start.

Halfgod Nakajima

Satoru Nakajima werd in 1987 de eerste Japanner die echt serieus werd genomen. Hij mocht instappen bij Lotus, maar had de pech dat hij naast het grootste talent van dat tijdperk werd gezet. Ayrton Senna liet de arme Nakajima alle hoeken van de baan zien en waar de Braziliaan twee overwinningen behaalde, moest de Japanner het doen met slechts zeven punten en geen enkel podium. Het maakte voor zijn landgenoten niets uit: hij bereikte in Japan de status van halfgod. Nakajima mocht ook in 1988 en 1989 bij Lotus blijven, maar het werd er niet veel beter op. Nakajima verkaste 1990 naar Tyrrell, waar hij twee seizoenen reed.

Podiumwinnaar Suzuki

Een ding had Nakajima wel bereikt: zijn deelname aan de Formule 1 opende deuren voor andere Japanse coureurs. De eerste was Aguri Suzuki, die in 1988 met Larrousse meedeed aan de Grand Prix van Japan. In 1989 reed Suzuki voor het team van Zakspeed, om een jaar later terug te keren bij Larrousse. Tot ieders verbazing reed hij een geweldige Grand Prix van Japan. Hij werd zowaar derde en de eerste Japanner op een F1-podium. Suzuki zou nog tot 1995 actief blijven in de Formule 1, maar een zwaar ongeluk betekende het einde van zijn F1-loopbaan.

Paydrivers

Tora Takagi bij Arrows Photo by: Sutton Images

Halverwege de jaren negentig kwam er in Japan door de successen van Honda en Suzuki veel geld vrij. Dat leidde tot een tweede F1-race in Japan, de Pacific Grand Prix genaamd en een hausse aan Japanse coureurs. Naoki Hattori, Ukyo Katayama, Toshio Suzuki, Taki Inoue, Hideki Noda, Shinji Nakano en Toranosuke Takagi brachten veel yens mee, maar prestaties ho maar.

Indy 500-kampioen Sato

Eigenlijk was Takumato Sato begin deze eeuw pas weer de eerste Japanse F1-coureur die we serieus konden nemen. De inmiddels 43-jarige coureur debuteerde in 2002 bij Jordan en behaalde zijn enige punten van dat jaar in een werklijk geweldig gereden Grand Prix van Japan, waarin hij vijfde werd. 2004 was zijn beste jaar. Hij reed naast Jenson Button voor BAR en maakte, ondanks een veelvuldig ploffende Honda-motor, een prima seizoen mee, dat bekroond werd met een knappe derde plaats in de GP van Amerika. Na drie jaar Super Aguri maakte Sato in 2010 zijn debuut in de IndyCar. Inmiddels is hij tweevoudig Indy 500-winnaar en afgelopen seizoen werd hij zevende in het IndyCar-kampioenschap.

Nederlandse link

Sakon Yamamoto, Spyker F1 Team Photo by: Spyker F1 Team

Sato-san was in 2006 eerste coureur bij het debuterende geweest bij het Super Aguri, het zusterteam van Toyota met als teambaas de hierboven genoemde Aguri Suzuki. Sato kreeg er twee Japanse teamgenoten: Yuji Ide en Sakon Yamamoto. Die eerste kennen we nog van een aanrijding op Imola met Christijan Albers en die tweede genoot in Nederland bekendheid als opvolger van diezelfde Albers (en eenmalig Markus Winkelhock) bij Spyker, in 2007.

Van dezelfde generatie is Kazuki Nakajima, zoon van Satoru en - belangrijker - Toyota-protegé. Die status leverde hem in 2007 een stoeltje op bij Williams, waar hij drie jaar reed. Zijn succesvolste jaar was 2008, toen hij aan de zijde reed van Nico Rosberg en negen WK-punten pakte. Nadat Williams in 2010 overstapte naar Cosworth-motoren was het meteen gedaan met Nakajima.

De mateloos populaire Kobayashi

Derde plaats Kamui Kobayashi, Sauber Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

De laatste Japanse F1-coureur voor Tsunoda is Kamui Kobayashi. Hij reed tussen 2009 en 2014 voor Toyota, (BMW) Sauber en Caterham. We herinneren hem vooral van die geweldige Japanse Grand Prix van 2012, waarin hij als derde eindigde. Eerder dit jaar won hij met Toyota voor het eerst ook eindelijk de 24 uur van Le Mans.

De 21 Japanse coureurs in de Formule 1