Brawn: Komst Mick Schumacher naar F1 herinnert aan tragedie Michael

Michael Schumacher raakte in december 2013 zwaargewond bij een ski-ongeluk in het Franse Meribel. Sindsdien is er maar mondjesmaat iets naar buiten gebracht over de toestand van de zevenvoudig wereldkampioen, die al zijn wereldtitels behaalde aan de zijde van technisch directeur Ross Brawn. Het duo had een sterke band en het is dan ook niet verrassend dat de sportief directeur van de Formule 1 de ontwikkelingen in de carrière van diens zoon Mick nauwlettend in de gaten heeft gehouden. De 21-jarige Duitser werd onlangs aangekondigd als F1-coureur van Haas en debuteert in 2021 dus in de koningsklasse van de autosport.

Ook in de F1 zal Brawn de verrichtingen van Schumacher nauwgezet volgen. Het aanstaande debuut geeft hem echter ook een groot ‘wat als’-gevoel. “Het is natuurlijk vooral spannend nu Mick, voor wie ik veel enthousiasme en passie voel, de F1 betreedt. Dat wordt iets moois”, vertelde hij in de podcast F1 Nation. “Ik denk dat het ons herinnert aan de tragedie van Michaels ongeluk, want hoe geweldig was het geweest als Michael hier onderdeel van was geweest. Niemand van ons weet hoeveel hij hiervan mee krijgt, maar het was heel bijzonder geweest als hij dit van dichtbij had meegemaakt. Laten we hopen dat dit op een dag alsnog gebeurt.”

Brawn en Schumacher junior kennen elkaar al een groot aantal jaren. De voormalig teambaas van Mercedes kan zich zijn eerste ontmoeting met de coureur nog goed herinneren: die vond plaats op de kartbaan van de familie Schumacher in Kerpen, zo’n zestien tot zeventien jaar geleden. “Hij racete in een kart en het enige dat je zag, was de helm”, haalt Brawn de herinneringen op. “De helm leek minstens net zo groot als hijzelf. Ik denk dat hij destijds drie of vier jaar oud was, want hij leek letterlijk op een stripfiguur waarbij de helm boven de kart rondgaat. Dat was letterlijk alles wat je kon zien!”

De afgelopen jaren heeft Schumacher bovendien een uitstekende indruk gemaakt op Brawn. De Brit ziet dat de bekende achternaam die hij meedraagt zowel een voor- als nadeel kan vormen voor de Duitser. “Mick doet het geweldig onder deze omstandigheden en met zijn bekende naam. Het opent weliswaar deuren, maar het brengt ook veel gewicht met zich mee. Het is een geweldige, lieve familie en ik hoop echt dat Mick succesvol kan zijn.”