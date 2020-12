Grosjean geopereerd aan gewrichtsband van linkerhand

Drie weken geleden sloot Grosjean zijn Formule 1-carrière vroegtijdig af met een ongekend zwaar ongeluk in de GP van Bahrein. Bij de klap brak zijn Haas F1-bolide door midden en vloog de monocoque in brand. Grosjean wist gelukkig op eigen kracht uit de cockpit te komen en hield aan de crash slechts brandwonden en enkele kleine kwetsuren over. Een van de blessures die de Fransman opliep was aan de gewrichtsbanden van zijn linkerduim. Hierdoor moest hij de laatste twee Grands Prix van 2020 aan zich voorbij laten gaan.

Dinsdag bevestigde Grosjean dat hij later op die dag onder het mes zou gaan voor de schade aan zijn linkerduim. Op social media vertelde hij bovendien dat er opnieuw werd gekeken naar de brandwonden. “Bij mijn linkerduim is de gewrichtsband beschadigd door de crash. Ook moeten we de brandwonden schoonmaken. De rechterhand wordt ook enigszins behandeld, nadat ik daar eerder in 2020 een blessure aan opliep”, schreef Grosjean in de beschrijving van een foto op Instagram. “Morgen ben ik weer een nieuwe man.”

De operatie is inmiddels achter de rug en vanochtend deelde Grosjean via social media mee dat de operatie relatief goed is verlopen. “Ik wens jullie allemaal een prachtige dag. Ik heb goed geslapen en heb niet al te veel pijn”, schreef hij op Instagram. Ook was de Fransman alweer in staat om een grapje te maken. “Het is wel een beetje onhandig met het schrijven van berichten.”