GPUpdate Podcast: Moedig McLaren op weg naar P3 in kampioenschap

Waar concurrent Racing Point met beide wagens uitviel en Renault niet veel verder kwam dan een zevende en negende plaats (goed voor acht punten) daar scoorden Lando Norris en Carlos Sainz met hun vierde en vijfde plaats maar liefst 22 punten voor het team uit Woking.

McLaren is nu op de ranglijst Racing Point voorbijgestreefd: het heeft 171 punten tegenover 154 punten voor de formatie uit Silverstone. Renault volgt op de vijfde plaats met 144 punten, terwijl Ferrari met 131 punten ook niet heel ver weg is.

Ondanks het geringe verschil van 17 punten en nog twee races te gaan denkt het panel van de GPUpdate Podcast dat de strijd om de derde plaats in het kampioenschap – achter Mercedes en Red Bull – gestreden is.

"Gezien het feit dat Stroll het de laatste tijd niet zo heel best doet, denk ik niet dat Sergio Perez het in zijn eentje kan redden tegen Sainz en Norris die hard aan de weg aan het timmeren zijn", aldus Motorsport.com-verslaggever Mike Mulder. Collega Ronald Vording is het daar mee eens. "McLaren verdient echt lof omdat ik Sainz zaterdag heb gehoord na het probleem met zijn achterremmen. Hij zei eigenlijk dat 'ie er weinig vertrouwen in had. Ze hebben die knop omgezet en Sainz op soft laten starten en hij reed soeverein naar de top vijf."

GPUpdate Podcast

Uiteraard komt ook de horror-crash van Romain Grosjean aan bod in de podcast. En verder: was de tactiek van Red Bull inderdaad de verkeerde, zoals Max Verstappen na afloop betoogde? En wat te zeggen van het podium van Alex Albon?

En we beantwoorden de lezersvraag van deze week: Moet de Formule 1 niet alle motoren op 900 pk begrenzen zodat iedereen hetzelfde vermogen heeft? Raymond van den Heuvel won met deze vraag een pakket met McLaren-goodies, beschikbaar gesteld door Motorsport Tickets, de absolute nummer 1 op het gebied van F1-tickets, F1-reizen, MotoGP-kaarten en meer.

Luister hier naar de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.